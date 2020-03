Turun kaupunginjohto: Saattohoitopotilaiden kohtelusta ei tullut valituksia

Epäiltyinä on kuusi Turun virkamiestä, joista kolme on edelleen kaupungin palveluksessa.

Turun kaupungin saattohoidossa paljastuneet väärinkäytökset ja rikosepäilyt ovat tulleet täytenä yllätyksenä kaupungin johdolle.

Rikosepäilyt liittyvät Kotisairaala Luotsi -nimiseen yritykseen, joka vastasi vuosina 2011-14 Turun kaupungin tarjoamasta saattohoidosta. Yrityksen työntekijää epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja kavalluksista.

– Kuulimme ongelmista ensimmäisen kerran viime syksynä, kun poliisi ilmoitti tutkinnasta, johtaja Tuomas Heikkinen Turun kaupungin konsernihallinnosta kertoo.

Heikkinen sanoo, että kyseessä on vakava laiminlyönti ja ikävä tilanne. Hän sanoo, että Turun kaupunki ei voinut tietää tapahtumista.

– Meidän roolimme on tässä ollut se, että palvelu on ulkoistettu ja virhe on tapahtunut palvelun tuottajan toiminnassa.

Heikkinen muistuttaa, että asianosaisina rikosasiassa ovat yksittäiset viranhaltijat. Poliisi tutkii, ovatko he toimineet virkavelvollisuuden mukaisesti toimintojen valvonnassa.

Hankaluus toimintojen valvonnassa on Heikkisen mukaan se, että saattohoito on tapahtunut potilaiden kotona. Kotihoidossa olevilta ei ole tullut reklamaatioita, joten päättäjien on ollut vaikea päästä kiinni toimintaan sopimuskauden aikana.

– Palvelu kun on luonteeltaan vielä sellaista, että ollaan saattohoidossa. Omaiset ovat niitä, jotka voisivat reklamoida.

Tilanteita on Heikkisen mielestä hankala jälkikäteen selvittää. Potilaat ovat edesmenneitä.

– Haluavatko edesmenneiden läheiset enää käydä tällaisia prosesseja läpi. Toisaalta osa valvovista viranhaltijoista on jäänyt eläkkeelle. Emme tiedä, jos heille on tullut henkilökohtaisesti palautetta palveluista.

Esitutkinnassa on epäiltyjen listalla kuusi viranhaltijaa. Heistä kolme ei ole enää kaupungin palveluksessa. Kaksi on eläkkeellä ja yksi on vaihtanut työpaikkaa.

Kolme esitutkinnassa olevaa viranhaltijaa työskentelee Turun kaupungin hyvinvointipalveluissa. He voivat Heikkisen mukaan jatkaa tehtävissään. Kaupungin sisäisessä tarkastuksessa ei ole paljastunut mitään sellaista, jonka perusteella heidät voitaisiin hyllyttää tehtävistä.