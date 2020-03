Turkulaisen kotisaattohoitoyrityksen omistajia epäillään vakavista rikoksista – epäillyt ovat ex-aviopari

Perheyritys Kotisairaala Luotsi Oy toimi tässä rakennuksessa Kivikartiontiellä Turun Luolavuoren kaupunginosassa. Sitä pyörittänyt pariskunta on sittemmin eronnut ja yritystoiminta lakannut.

IS:n tietojen mukaan rikoksista epäillyt ovat Kotisairaala Luotsi Oy:n omistajat. Perheyritystä pyörittäneet lääkärinainen ja sairaanhoitajamies erosivat vuonna 2015.

Turkulaisen saattohoitoon erikoistuneen yksityisen kotisairaalan omistajia epäillään vakavista rikoksista, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.

Tutkittavina rikosnimikkeinä on ainakin törkeä kuolemantuottamus, törkeä pahoinpitely, törkeä kavallus, törkeä petos, useita törkeitä väärennöksiä ja huumausainerikoksia.

IS:n tietojen mukaan kysymyksessä oleva yritys on Kotisairaala Luotsi Oy. Se oli perheyritys, jolta Turun kaupunki osti vuosina 2011–2014 kotisaattohoitopalveluita, kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa. Tuolloin perheyritys voitti kilpailutuksen selvästi muita halvemmalla tarjouksella.

IS julkaisee yrityksen nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi.

Yritys ei ole enää toiminnassa, mutta toimintavuosien aikana Kotisairaala Luotsia pyöritti aviopari, vuonna 1970 syntynyt mies ja vuonna 1976 syntynyt nainen. He ovat eronneet vuonna 2015.

HS:n mukaan pariskunnan mies on tuomittu lähimenneisyydessä kavalluksesta ja heillä on ulosotossa yhteensä satojen tuhansien eurojen saatavat.

IS ei ole tavoittanut heitä kommentoimaan asiaa.

Mies on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja nainen lääkäri. Rikoskokonaisuuden pääepäiltynä on mies, mutta myös naisen epäillään osallistuneen rikoksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteristä käy ilmi, että miehen ammatinharjoittamisoikeutta on rajoitettu.

Rikosepäilyjen ytimessä on se, osakas-sairaanhoitajan epäillään lääkinneen potilaita virheellisesti ja väärentäneen lääkärin allekirjoituksia resepteihin.

Poliisi epäilee, että hänen virheellinen toimintansa johti mahdollisesti ainakin yhden potilaan menehtymiseen. Sairaanhoitajan epäillään tehneen myös omin päin päätöksiä, jotka olisivat kuuluneet lääkärin vastuulle.

Myös potilaiden potilaskertomuksissa ja kuolintodistuksissa on todettu epäselvyyksiä ja selkeitä puutteita.

Hoidossa olleista potilaista arviolta 100–120:aa ei ole säädetyn mukaisesti todettu kuolleeksi lääkärin toimesta. Turun kaupungin kanssa solmitun sopimuksen mukaan se olisi ollut yrityksen vastuulääkärin tehtävä.

– Kuoleman toteaminen on jätetty kokonaan tekemättä. Jokainen tietenkin ymmärtää, kuinka tärkeää on, että todetaan ihminen kuolleeksi. Siinä pitäisi katsoa, että henkilö on tosiasiallisesti kuollut, jotta hänet voidaan viedä kylmäsäilytystilaan, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Paaer.

Paaerin mukaan lääkäri on vedonnut kuulusteluissa siihen, että hän on ajatellut jonkun muun tekevän kuoleman toteamisen jossain muussa vaiheessa prosessia.

Jutussa on lisäksi epäiltyinä kuusi Turun kaupungin virkamiestä, joista kolme on edelleen virassa. Heidän epäillään laiminlyöneen yrityksen toimintaa koskeva valvontavastuu.

Rikoskomisario Paaer sanoo, että kaksi vuotta sitten käynnistynyt tutkinta osoittautui erittäin vaikeaksi, sillä vanhimmat epäillyt rikokset ulottuvat liki kymmenen vuoden päähän menneisyyteen.

– Tapahtumista on kulunut kauan aikaa ja potilaat itse ovat tietenkin menehtyneet. Ei ole rikoksen uhreja kertomassa, mitä on tapahtunut. Kaikki on pitänyt paljastaa poliisin omalla toiminnalla.

Tutkintaa on vaikeuttanut myös salassapitosäännöstö. Poliisi ei ole saanut Turun kaupungilta tietoja, ketkä ovat olleet hoidossa Kotisairaala Luotsi Oy:ssä. Nimitiedot tarvittaisiin, jotta poliisi voisi kysyä omaisilta lupaa potilaiden tietojen tarkasteluun.

Turun kaupunki siirsi aikoinaan Luotsi Oy:lle 185 potilaan hoitovastuun. Poliisi on onnistunut omalla toiminnallaan selvittämään kolmen menehtyneen potilaan nimet ja päässyt omaisten luvalla tarkastelemaan näiden potilaiden tietoja tarkemmin.

– Kaikissa kolmessa tarkastellussa tapauksessa on tullut esille puutteita, laiminlyöntejä ja rikoksia. Olisi syytä katsoa ne loputkin läpi, sanoo Paaer.

Tämän takia poliisi on päättänyt etsiä potilaiden omaisia julkisuuden kautta.

Poliisi pyytääkin, että mikäli omaisesi on vuosina 2011–2014 siirretty Turun kaupungin hankkiman ostopalvelun kautta yksityiselle palveluntarjoajalle kotisaattohoitoon ja haluat poliisin selvittävän asiaa, ota yhteyttä poliisiin suostumuksen antamiseksi sähköpostilla: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi. Jätä viestiin henkilötietosi sekä sähköpostiosoitteesi poliisin yhteydenottoa varten.