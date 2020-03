Kotisairaalan toimijoita epäillään vakavista rikoksista, myös virkamiehet epäiltyinä – Turun kaupunki käynnisti sisäisen tarkastuksen

Turun kaupunki ei ole tapauksessa asianomistajana.

Turun kaupungin ostopalveluna vuosina 2011–2014 hankkimassa kotisaattohoitopalvelussa epäillään tapahtuneen lukuisia vakavia rikoksia. Lounais-Suomen poliisi tiedotti asiasta maanantaina.

Turun kaupunki on selvittänyt asiakokonaisuutta yhteistyössä Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Turun kaupunki tiedotti maanantaina, että kokonaisuudesta on käynnistetty sisäinen tarkastus.

Kotisaattohoitoa tarjoavassa yrityksessä työskennellyttä hoitajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta, useista törkeistä väärennöksistä sekä huumausainerikoksista. Lisäksi yrityksessä työskennellyttä lääkäriä epäillään osallisuudesta rikoksiin.

Jutussa on epäiltynä kuusi kaupungin virkamiestä, joista kolme toimii edelleen virassa, kaksi on eläköitynyt ja yksi toimii toisen työnantajan palveluksessa. Poliisi on kuullut kaikkia kuutta henkilöä epäiltyinä. Epäily koskee sitä, että henkilöt olisivat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa asemansa tai tehtäviensä perusteella.

Turun kaupungin mukaan sen ostopalvelusopimus perustuu silloisen peruspalvelulautakunnan vuonna 2010 tekemään päätökseen puitesopimuksen tekemisestä ajalle 2011–2014 turkulaisen kotisaattohoitoa tarjoavan yrityksen kanssa. Turun kaupunki osti yritykseltä kotisaattohoitopalveluiden lisäksi kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa.

Tällä hetkellä Turun kaupunki ei osta kotisaattohoitopalvelua miltään toimijalta, vaan kaupunki järjestää palvelun omana toimintana.

Lounais-Suomen poliisi on pyytänyt Turun kaupungilta potilastietoja, mutta potilastietojen luovuttaminen ei ole Turun kaupungin antaman tiedotteen mukaan ollut mahdollista. Potilastietoja ei voida luovuttaa, ellei luovuttamiselle ole laista johtuvaa perustetta.