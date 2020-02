Ex-kaupunginjohtaja Aleksi Randellin muotokuva paljastettiin – taustalle tallentui erityinen pala Turkua

Randell toimi Turun kaupunginjohtajana 2010–2017.

Turun entisen kaupunginjohtajan Aleksi Randellin muotokuva paljastettiin keskiviikkona Kaupungintalolla.

Randell toimi Turun kaupunginjohtajana vuosina 2010–2017. Hän työskentelee nykyään Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajana.

Randell valitsi itse muotokuvan tekijäksi turkulaisen taidemaalarin Erika Adamssonin, joka valmistui taidemaalariksi Turun piirustuskoulutusta vuonna 1996 ja joka on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä Turussa ja Helsingissä. Hänet palkittiin vuonna 2018 Suomen Taideyhdistyksen William Thuring -nimikkopalkinnolla.

– Pidän tätä teosta varsin onnistuneena. Tunnistan tästä oman olemukseni, ja itseäni miellyttää se, miten Turku näyttäytyy tässä taustalla, Randell sanoi paljastustilaisuudessa.

Aleksi Randell ja Erika Adamsson esittelivät muotokuvan Kaupungintalolla.

Adamsson kertoi halunneensa olla uskollinen omalle maalaustyylilleen ja muotokuvien maalaamisen olevan hänelle luontevaa.

– Minua kiehtoo ihminen ja uuden ihmisen kohtaaminen. Prosessin aikana otin paljon valokuvia ja tarkkailin mallia: millainen asento ja millaiset eleet hänellä on.

Hän maalasi henkilön taustalle Randellin toiveiden mukaan palan Turun kaupunkikuvaa.

– Tämä on Wiklundin yläkerrasta eli näkymä, joka ei ole hirveän kauan ollut. Siinä on aika arkista, monikerroksista Turkua ja tuomiokirkko häivähdyksenä. Se on ainakin se minun rakas Turkuni, niin kuin varmaan meidän molempien, hän kertoi.

Vaikeinta Adamssonin mukaan muotokuvissa on käsien maalaaminen, niin myös nyt.

– Täytyy oikein aina muistuttaa, että niistä täytyy tehdä tarpeeksi suuret, hän naurahti.