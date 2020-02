Ennätyslämmin talvi pakotti Turun kaupungin ikävään päätökseen: ”En muista tällaista 30 vuoden uran ajalta”

Turun 50 ulkojääkenttää ei enää edes yritetä jäädyttää.

Turkulaiset hiihdon ja luistelun harrastajat ovat varmasti jo julistaneet tämän talven kaikkien aikojen surkeimmaksi.

Turussa ei nimittäin päästy kertaakaan luistelemaan ulkojääkentille tai hiihtämään luonnonlumiladuille. Toivo on jo mennyt, sillä Turun tavanomaiset talvikuukaudet on ohitettu. Siksi Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus teki päätöksen, että alueurakkasopimusten mukaisia ulkokenttien jäädytyksiä ei aloiteta enää, vaikka pakkasjaksoja tulisi.

Turun ulkoliikuntapaikkojen hoidossa onkin jo siirrytty kevättöihin ja katse on suunnattu kesään.

– Ei ole ollut yhtään pakkasta niin, että olisi pystytty tekemään jää, liikuntapaikkamestari Jukka Virtanen vahvistaa Ilta-Sanomille.

Virtanen on valmis allekirjoittamaan väitteen surkeasta talvesta, sillä hän ei muista pitkältä uraltaan yhtä lämmintä talvea.

– On totta, että lounaisrannikolla talvet eivät ole olleet hyviä pitkiin aikoihin, mutta tällaista en muista 30 vuoden uran ajalta. On ollut joskus sellaisia jaksoja, että ulkojäät ovat olleet huonoimmillaan viikon. Nyt tämä on ollut ihan tasaisesti viittä ja jopa yhdeksää astetta lämmintä, hän kertoo.

Tekojääradat eli Kupittaan luistelumato ja Parkin kenttä ovat olleet käytössä, mutta nekin ovat olleet kovalla koetuksella ja jouduttu välillä jopa sulkemaan muutamiksi päiviksi. Ne on tarkoitus pitää avoinna maaliskuun puoleenväliin asti. Jos sää jatkuu lämpimänä ja jään laatu heikkenee, on aiempikin sulkemisaika mahdollinen.

Hiihtoladuilla on ollut lähes yhtä murheellinen kohtalo kuin Turun 50 ulkojääkentällä. Nunnavuoreen tykkilumella kunnostettu hiihtolatu suli myrskyn ja sateen seurauksena jo ennen hiihtolomaa. Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen suksivuokraamoa ei saatu avattua ollenkaan tänä talvena.

Vaikka hiihtäminen herättää Virtasen mukaan paljon tunteita, ovat ihmiset tänä talvena ymmärtäneet, että edes liikuntapalvelukeskus ei pysty vastustamaan sääherraa.

– Ensimmäistäkään ihmettelyä ei ole kuulunut. On nähty se tosiasia, että se on nyt näin ja syksy on jatkunut loputtomiin, Virtanen sanoo.

Valitettavasti lämmin talvi ei näy millään lailla taloudellisesti, vaikka jäitä ei ole tarvinnut huoltaa.

– Jääkentät kuuluvat urakointisopimuksiin eli määrätyt kulut juoksevat silti. Jotain pientä säästöä on ehkä syntynyt, Virtanen arvioi.