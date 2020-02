Oppivelvollisuus muuttuu merkittävästi ensi vuonna: Nämä asiat huolettavat eniten nuoria – opetusministeri Andersson vastaa

Opetusministeri Li Andersson vastaili nuorten kysymyksiin Raision kirjastossa.

Nuoret tuntuvat olevan hyvin perillä ensi vuonna toteutuvasta muutoksesta, joka jatkaa oppivelvollisuutta nykyisestä 16:sta ikävuodesta 18:aan. Raisiolaisen Vaisaaren koulun oppilaiden keskuudessa tehty pikainen kysely osoitti, että neljä viidestä tietää, mitä oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke herätti paljon kysymyksiä, joihin opetusministeri Li Andersson (vas) oli vastailemassa Raisiossa maanantaina.

Turkulainen opetusministeri Li Andersson saapui Raision pääkirjastoon suoraan päiväkotivierailulta.

Oppilaat saivat esittää kyselytunnilla alueensa ministerille huolensa liittyen uudistukseen, joka tarkoittaa käytännössä, että jatkossa kaikki nuoret suorittavat toisen asteen koulutuksen eli pääasiassa ammattikoulun tai lukion.

Ilta-Sanomat kokosi yhteen tärkeimmät nuoria mietityttävät asiat ja opetusministeri Li Anderssonin vastaukset.

Miten uudistus vaikuttaa jo toisella asteella opiskelevien asemaan?

– Se ei tule juurikaan vaikuttamaan. Enemmän vaikuttaa se, että tämän vaalikauden lopulla tulevat sitovat mitoitukset oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Pystytään siis palkkaamaan esimerkiksi lisää opettajia ja ohjaajia kaikkien opiskelijoiden hyödyksi, Andersson kertoo.

Onko maksuton 2. asteen koulutus voimassa vielä silloinkin, kun oppivelvollisuus päättyy?

– Maksuttomuus koskee koko toisen asteen opiskeluaikaa. Se ei lopu siihen, kun opiskelija täyttää 18.

Onko lukioiden ulkomaanmatkoille myös budjetti vai loppuvatko ne kokonaan?

– Lukioiden osalta reissutoiminnassa tullaan huomioidaan, liittyvätkö matkat pakollisiin opintoihin vai vapaaehtoisiin kursseihin. Ainakin oma näkemykseni on, että tässä pitäisi huomioida pakollisten ja vapaaehtoisten opintojen erot.

Jos haluaa vaihtaa alaa, onko koulua mahdollista vaihtaa kesken lukuvuoden?

– Kyllä, sellainen mahdollisuus täytyy olla. Uudistus tuo paljon velvollisuuksia myös koulutusten järjestäjälle. Jos nuori huomaa olevansa väärällä alalla, silloin järjestäjällä on velvollisuus löytää toinen opiskelupaikka, jotta nuori voi jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista.

Li Anderssonin (3. vas.) kanssa yleisön edessä olivat myös rehtori Janne Ahlqvist, sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus ja apulaisrehtori Tanja Hannuksela. Juontajana toimi Essi Tuokko.

Vaikuttaako uudistus kaksoistutkintolaisiin?

– Tämä koskee myös heitä. He ovat sekä lukion että ammattikoulun maksuttomuuden piirissä. Tarkoitus on myös lähemmin tarkastella heidän asemaansa. Viime vaalikaudella eduskunta hyväksyi muutoksen, jonka myötä suoritettavien kokeiden määrä ylioppilastutkinnossa nousee viiteen. On tarkoitus katsoa, miten tämä vaikeuttaa kaksoistutkinnon suorittavien asemaa, jotta voidaan jatkossakin säilyttää kaksoistutkinnon mahdollisuus sen haluaville.

Antavatko lukiot jatkossa opiskelijoille tietokoneet?

– Tämä on sisällytetty laskentamalliimme. Kun edellytetään, että opiskelijoilla on tietokone, on opiskelun järjestäjän vastuulla tarjota sellainen halukkaille. Edelleen voi tietysti hankkia myös omilla rahoillaan tietokoneen.

Miten taataan, että kaikki pääsevät 2. asteen koulutukseen?

– Koulutustakuu toteutuu Suomessa jo aika hyvin. Meillä ei ole puutetta aloituspaikoista, ja suurin osa opiskelijoista siirtyy toiselle asteelle. Suurempi ongelma erityisesti ammatillisella puolella on se, että opintoja ei suoriteta loppuun. Meidän täytyy siis lisätä enemmän tukitoimia kuin aloituspaikkoja.

Miten oppikirjat voi uudistuksen jälkeen myydä eteenpäin?

– Ideana on, että pystytään nostamaan oppimateriaalien kierrätysastetta. Nyt jo Opetushallitus on toteuttanut erilaisia pilotteja. Niissä esimerkiksi kunta on voinut ostaa materiaalit koulunsa päättäneiltä opiskelijoilta ja hyödyntää niitä vaikka kirjastopalveluissa. Oletamme myös, että kun jatkossa tehdään keskitetymmin hankintoja, se alentaa myös kustannuksia.

Miksi tällainen uudistus tehdään?

– Analyysit ovat osoittaneet, että työelämän vaatimukset tulevat kasvamaan. Pelkästään peruskoulun suorittaneiden työllisyysaste on tällä hetkellä vain 40 prosenttia. Heidän työllistymisensä on vähentynyt koko ajan, sillä työmarkkinat ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana. Tutkinto on vahvasti kytköksissä työllistymiseen ja hyvinvointiin.

– Yhteiskunnan tulee olla valmis tarkastelemaan oppivelvollisuutta muuttunutta tilannetta silmällä pitäen.

Anderssonin mukaan muutos on suuri ponnistus myös koulutusten järjestäjille.

Satsaus tulevaisuuteen

Kyselytunnin juontaneet 9. luokkalaiset Essi Tuokko, Emilia Sundén ja Raman Veisi pitävät uudistusta hyvänä. Yhden negatiivisen asian he kuitenkin löysivät.

– Harmittaa, että tämä ei koske meitä vaan seuraavia luokkia, ihan jo maksuttoman oppimateriaalin vuoksi. Tuntuu epäreilulta, että me joudumme maksamaan itse kalliit kirjat ja tietokoneet, Tuokko mietti.

He peräänkuuluttivat ratkaisuja siihen, että myös he pystyisivät myymään itse maksamansa oppikirjat tulevaisuudessa eteenpäin.

Emilia Sundén (vas.), Essi Tuokko ja Raman Veisi toimivat tilaisuuden juontajina.

Kolmikko uskoi, että oppivelvollisuuden laajentaminen aiheuttaa entistä enemmän keskustelua nyt, kun oppilaat saivat osallistua kyselytuntiin.

Nuoret eivät kuitenkaan ajattele, että yhteiskunta pakottaisi heidät uudistuksen myötä opiskelemaan vasten tahtoaan.

– Itse koen sen niin, että minua yritetään auttaa. Peruskoulun jälkeinen jatkokoulutus vaikuttaa meidän tulevaisuuteemme. Meille yritetään saada hyvä tulevaisuus koulutuksen avulla, Sundén summasi.