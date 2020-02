Suomalaisluistelijat paljastivat, mikä saa yleisön riehaantumaan kaikkein eniten.

Lätkämailojen kopina, pelaajien huudot ja vieno hienhaju ovat muuttuneet kuin taikasauvan heilautuksella samettiverhoiksi, lumihiutaleiksi ja popcornin houkuttelevaksi tuoksuksi.

Show’n alkuun on vielä neljä tuntia, mutta Disneyn ihmemaailman voi aistia Turun areenassa: se näkyy lämmittelevien esiintyjien vielä autioille katsomoille loihtimissa hymyissä, käytävän varrella odottavassa peruukkirivistössä ja taustalla kaikuvassa Let it go -kappaleessa.

Lähes neljä vuosikymmentä maailmaa kiertäneessä Disneyn jääshow’ssa on taustalla suuri koneisto, ja sen rattaat pyörivät öljyttyinä joka hetki. Harvoin Suomessa tehdyissä haastatteluissa on vieressä henkilö, joka laskee minuutteja. Lavasteiden kuvaaminen on täysin kielletty.

Show’n päätähdet eli luistelijat on hitsattu osaksi koneistoa: vastaukset tulevat sujuvasti mutta harkitusti, hymy ei hyydy.

– Isoin yllätys oli ehkä se, kuinka iso tämä produktio on kulissien takana. Kun tullaan uuteen areenaan, siellä ei ole mitään, vaan kaikki rakennetaan alusta. Tähän tarvitaan tosi paljon työtä, luistelija Vilma Lehtinen, 23, kertoo.

Tänä iltana Vilma ei ole Vilma vaan Elsa, supersuositusta Frozen-animaatiosta tuttu päähenkilö. Hänen lisäkseen jäällä nähdään joukko muita rakastettuja Disney-hahmoja, kuten Kaunottaren ja Hirviön Belle, jota esittää Piamaria Martikainen, 23.

Vilma Lehtinen nähdään Frozenin Elsana.

Piamaria Martikainen esittää Kaunotar ja hirviö -tarinan Belleä.

Sekä Lehtinen että Martikainen kilpailivat nuorempana taitoluistelussa SM-tasolla, myös samoissa kisoissa. Martikainen liittyi Disney show’ta järjestävään Feld Entertainmentiin vuonna 2015, Lehtinen vuotta myöhemmin. Sitä edelsivät videonauhan lähettäminen, kutsu koe-esiintymiseen ja lopulta valinta niiden noin 350 luistelijan joukkoon, jotka tähdittävät vuosittain useita samanaikaisesti maailmaa kiertäviä näytöksiä.

– Parasta tässä on esiintyminen ja se, että on pystynyt tekemään rakkaasta harrastuksesta ammatin, luistelijat kertovat.

Piamaria Martikainen (vas.) ja Vilma Lehtinen ovat olleet mukana Disneyn show’ssa jo useita vuosia.

Show kiertää kerrallaan 8–9 kuukautta. Sitä edeltää viikkojen harjoitusrupeama.

– Meillä on yleensä 6–8 viikkoa treeniä ennen kautta. Jos edellisen kauden jälkeen on ollut lyhyempi tauko, harjoitukset saattavat olla lyhyemmät, Martikainen kertoo.

– Se riippuu myös aika paljon siitä, kuinka kokoonpano muuttuu jokaiselle vuodelle ja kuinka paljon on uusia luistelijoita, Lehtinen lisää.

Turkuun saapunut Disney on Ice on kiertänyt lokakuusta asti. Viimeiset esitykset ovat huhti–toukokuussa. Luistelijat eivät välttämättä pääse lomalle heti.

– Voi olla, että tulee kutsu toiselle kiertueelle tai on pari–kolme viikkoa lomaa. Se riippuu ihan tilanteesta, Lehtinen sanoo.

Luistelijoilla saattaa olla parhaimmillaan jopa kolme esitystä päivässä. Jokaisessa niistä täytyy antaa kaikkensa, taianomainen show pienille ja isoille Disney-faneille. Se vaatii huippu-urheilijan kuntoa ja mentaliteettia.

– Kun saavumme uuteen areenaan, pääsemme yleensä heti luistelemaan koko joukon kanssa ja tunnustelemaan jäätä. Myöhemmin päivällä on harjoitus, jossa lämmitellään. Sen jälkeen vetäydytään valmistautumaan, ja on valomiesten ja muiden vuoro tehdä työnsä, Martikainen kertoo.

Piamaria Martikainen lämmitteli nostoja parinsa kanssa muutama tunti ennen esitystä.

Vilma Lehtinen hioi kuvioitaan itsekseen.

Viimeinen silaus eli maskeeraus alkaa noin tuntia ennen show’ta. Esityksen aikana takahuoneessa on kiire.

– Show sisältää nopeita asujen vaihtoja, ja kaikkien täytyy ehtiä isoihin ryhmänumeroihin. Luistelijoilla on show’ssa useita eri rooleja, luistelijat kertovat.

Sellaisina päivinä, kun ei ole näytöksiä tai matkustusta, luistelijat saavat käydä katselemassa nähtävyyksiä tai mennä vaikkapa joogaamaan.

– Vapaapäivistä saa nauttia niin kuin haluaa, Lehtinen sanoo.

Suomalaisten matkapäiväkirjaan on ehtinyt kertyä maita ympäri maailman: USA, Japani, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja kymmeniä Euroopan kaupunkeja.

Luistelijat vaihtavat asua ja roolia useita kertoja esityksen aikana.

Lehtinen ja Martikainen elävät hyvin erilaista elämää kuin heidän ikätoverinsa. Kiertue-elämässä on nurjat puolensa.

– Totta kai omaa perhettä ja kavereita on ikävä, Martikainen myöntää.

– Meillä on kuitenkin taukoja, jolloin heitä pääsee näkemään, ja onneksi älypuhelimilla on helppo pitää yhteyttä, Lehtinen sanoo.

Molemmat ovat sitä mieltä, että nykyinen ammatti on antanut paljon hienoja kokemuksia.

– Mitä me teemme, on niin ainutlaatuista, että enemmän sitä on tyytyväinen kuin että miettisi, mitä muuta voisi olla tekemässä.

Kaksikko pääsi kotiyleisön eteen jo tammikuussa, kun show oli Helsingissä. Nyt vuorossa ovat Turun seitsemän esitystä. Suomalaisyleisössä on yksi tunnusomainen piirre.

– Suomessa ei välttämättä osallistuta niin paljon numeroiden aikana mutta osoitetaan kyllä suosiota jokaisen numeron jälkeen. Välillä silti näkee, että lapset innostuvat täälläkin tanssimaan ja laulamaan.

Mikä saa yleisön innostumaan kaikkein eniten?

– Yleensä Minni ja Mikki klassikkohahmoina saavat aikaan ison reaktion. Usein myös isot ryhmänumerot innostavat, Martikainen pohtii.

– Jokaisella on se oma suosikki, jota on tullut katsomaan. Hauskat tanssinumerot saavat ihmiset innostumaan, Lehtinen lisää.

Mikki, Minni ja ryhmänumerot saavat yleisön aina innostumaan.

Suomalaisluistelijoita voi jo kutsua konkareiksi, sillä molemmilla on takana useampi vuosi show-elämää. Milloin maailman kiertäminen prinsessana saa riittää?

– Ollaan molemmat sanottu, että niin kauan kuin itse nauttii ja esiintyminen tuntuu hyvältä, niin kauan haluaa jatkaa, luistelijat ilmoittavat.