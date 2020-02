Hinta neljä miljoonaa euroa – Turkuun hankittu ainutlaatuinen laite mahdollistaa yhä tarkemmat syöpädiagnoosit

Uutta PET–MRI-laitetta esiteltiin Tyksissä.

Turun yliopistollisessa sairaalassa on ollut kolme viikkoa käytössä Suomen ainoa PET-magneettilaite.

Erityiseksi laiteen tekee se, että sillä pystytään tekemään PET-(positroniemissiotomografia) ja magneettikuvaukset samanaikaisesti, mikä mahdollistaa entistä nopeammat ja paremmat kuvat muun muassa aivo- ja syöpätutkimuksissa.

– Laite on aivan ainutlaatuinen Suomessa, muualla ei ole sellaista.

– Laite vahvistaa mahdollisuuksiamme selvittää ja suunnitella syöpäpotilaiden jatkohoitoja. PET- ja magneettikuvausten yhdistäminen mahdollistaa aivan uudella tavalla esimerkiksi kaulan ja pään alueella olevien syöpien diagnostiikkaa, radiologian ylilääkäri Roberto Blanco Sequeiras kertoo.

Ylilääkäri Roberto Blanco Sequeiros iloitsee uuden laitteen tuomista mahdollisuuksista.

Laitteen kaikki mahdollisuudet avautuvat vähitellen, kun se saadaan toden teolla käyttöön potilaiden hoidossa.

– Kliinisellä puolella lasten kuvantaminen on tällainen iso alue. Merkkiaine aiheuttaa aikamoisen säteilyannoksen, mutta tällä laitteella sitä voidaan vähentää 20–30 prosenttia, radiologi Terhi Tuokkola kertoo.

Kyseessä on toisen sukupolven laite, jossa ovat PET ja MRI samassa. Ensimmäiset laitteet tulivat markkinoille noin 10 vuotta sitten.

– Vanhassa mallissamme PET-tekniikka ei ollut vielä niin hyvä, että sillä olisi saatu hyvälaatuisia kuvia yhtä aikaa magneetin kanssa. Tässä laitteessa on paljon kehittyneempi tekniikka, projektijohtaja Juha Rinne kertoo.

PET-magneettilaitteen rahoitus on 3,9 miljoonaa euroa. Suomen Akatemia rahoitti sitä 1,7 miljoonalla ja sairaanhoitopiiri 1,5 miljoonalla. Turun yliopiston osuus oli 744 000 euroa.

Laitteella on painoa noin 8000 kiloa, ja se tuotiin Tyksiin puretun seinän kautta.

Kyseisen valmistajan laitteita on maailmalla tällä hetkellä noin sata. Ruotsissa on kolme laitetta, ja Turussa on saatu sen käyttöön koulutusta Tukholmasta.

– Olemme päässeet nopeasti sisälle laitteen käyttöön, koska Pohjoismaissa on jo kokemuksia siitä, Tuokkola kertoo.

Edellinen laite saatiin myytyä kolmannelle osapuolelle, mutta sen lopullinen sijoituspaikka ei ole tiedossa. Joko laite menee käyttöön tai sitten se päätyy varaosiksi.

– Jälleenmyyntiarvo on vain noin kymmenesosa alkuperäisestä, Blanco Sequeiras paljastaa.

Laite on jo aiheuttanut positiivisia yllätyksiä, viimeksi eilen iltapäivällä.

– Keuhkojen ja sydämen alueen kuvantaminen on sykkeen ja hengityksen vuoksi hyvin vaikeaa, mutta tämä laite otti todella tarkkoja kuvia, Tuokkola kertoo.

Turussa on tehty PET-tutkimuksia jo vuodesta 1988. Rahoituksen saaminen ei ollut ainoa syy, miksi laite hankittiin Turkuun.

– Meillä on Turussa osaamista, joka mahdollisti laitteen hankkimisen. Olemme hyvin laadukas ja monipuolinen keskus Euroopan ja koko maailman, Juha Rinne perustelee.

8000 kiloa painavan PET–MRI-laitteen tuominen Tyksin tiloihin oli haaste sinänsä, sillä se edellytti kokonaisen ulkoseinän purkamista.

– Hankintahinta kuitenkin sisälsi remontin. Lisäksi huoneen ympärille rakennettiin erilliset tiiliseinät suojaamaan säteilyltä, Tyksistä paljastetaan.