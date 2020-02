Kaupungit pääsivät sopimukseen hankeyhtiöstä – Tunnin junan suunnittelu otti harppauksen eteenpäin

Tunnin junan jäljellä olevaksi suunnittelukustannukseksi on arvioitu 75 miljoonaa euroa. Kuvituskuva.

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelu valmistuu kevään aikana, ja sen jälkeen käynnistetään ratasuunnittelu.

Valtio ja Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti sekä Kirkkonummi ovat sopineet hankeyhtiöstä, jonka tehtävänä on Tunnin junaan liittyvä suunnittelu ja suunnittelun rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Käytännössä yhtiö tulee vastaamaan Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-ratavälin ratasuunnittelusta.

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelu valmistuu kevään aikana, ja sen jälkeen käynnistetään ratasuunnittelu. Tunnin junaan sisältyvät Espoon kaupunkirata ja Turun ratapihat satamasta Kupittaan asemalle ovat rakentamisvalmiudessa, ja niiden toteutuksesta päätetään erikseen.

– On tärkeää, että Tunnin junan toteutus etenee keskeytyksettä. Hankeyhtiö on tapa siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen eli ratasuunnitteluun, ja uuden yhteyden toteutuminen on taas lähempänä, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Tunnin junan jäljellä olevaksi suunnittelukustannukseksi on arvioitu 75 miljoonaa euroa. Valtio vastaa 51 prosentista kustannuksia ja hankeyhtiöön mukaan lähteneet kaupungit 49 prosentista.

– Kaupunkien hankeyhtiöön tekemät pääomitukset ovat kuntatalouden mittakaavassa erittäin merkittäviä. Tunnin junan merkitys koko Etelä-Suomelle on todella käänteentekevä, ja siksi kaupungeissa oli valmius näin suureen panostukseen. Oletusarvo toki on, että suunnittelun valmistuttua siirrytään rakentamisvaiheeseen, Arve sanoo.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on yksi Tunnin junan suuria puolestapuhujia.

Tunnin junan yleissuunnittelu on kestänyt neljä vuotta. Yleissuunnitelmaa seuraavan ratasuunnitelman odotetaan valmistuvan vuoden 2023 lopussa. Väyläviraston kysyntäennusteen mukaan Tunnin junalla tehtäisiin noin 2,7 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa vuodessa ja Helsinki–Lohja-lähiliikenteessä jopa 7 miljoonaa matkaa vuodessa.

– Tunnin juna -kaupungit ovat jo usean vuoden ajan tehneet hyvää ja tiivistä yhteistyötä hankkeen edistämiseksi. Se kertoo osaltaan Tunnin junan merkityksestä ja oli myös tärkeä tekijä hankeyhtiöneuvottelujen onnistumiseksi, Arve kiittää.