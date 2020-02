Yle: Haju naapurissa paljasti huoltoaseman bensiinivuodon – myynti kiinni kuukausiksi: ”Iso isku yrittäjälle”

Huoltoaseman viisi säiliötä on tyhjennetty ja poissa käytöstä.

Kerrostaloon hiipinyt omituinen haju paljasti laajan bensiinivuodon maaperään viereisellä huoltoasemalla Turussa, kertoo Svenska Yle. Syyllinen oli huoltoaseman yksi viidestä polttoainetankista.

Yliopistonkadun ja Multavierunkadun kulmauksessa sijaitseva Teboil on yksi harvoista keskusta-alueen huoltoasemista.

Aseman säiliöt on nyt tyhjennetty ja poissa toiminnasta, kunnes tarvittavat puhdistustoimenpiteet on tehty. Hajua on pyritty poistamaan viereisestä kerrostalosta muun muassa tuulettamalla.

Isännöitsijä Veikko Nieminen kuvailee tilannetta Svenska Ylelle harmilliseksi.

– Koska vuoto oli niin pieni, sitä ei huomattu tankkien mittatikuista.

Turun Sanomien mukaan yhden tyhjennetyn säiliön pohjassa havaittiin reikä. Kyseessä on puolen vuosisadan ikäiset, ajanjaksolle tyypilliset metallisäiliöt. Säiliöt oli tarkastettu vuonna 2018 ja todettu käyttökelpoisiksi.

Huoltamo on Teboilin omistuksessa, ja siinä toimii vuokralaisena huoltamoyrittäjä. TS:n haastatteleman yrittäjä Mika Järviön mukaan autojen huoltoa ja korjauksia, autopesua ja rengashotellin pyörittämistä pyritään jatkamaan normaalisti.

– Ajoväylät huoltohalliin ja autopesuun tulevat olemaan ahtaat polttoainesäiliöiden ylöskaivamisen aikana, mutta niiden kanssa on vain pärjättävä, hän sanoo.

Remontista vastaa Teboil. Teboilin huoltoasema- ja automaattiliiketoiminnan johtaja Arto Ylönen arvioi, että korjaustoimissa tulee kestämään pitkään.

– Se voi kestää kuukausia ja olla koko kevään mittainen.

– Tämä on kova isku yrittäjälle.