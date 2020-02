”Herra Hakkaraisen” johtama koirajengi terrorisoi Teijon kylää – Erkan lemmikkikani oli päästä hengestään: ”Kestämätön tilanne”

Koirista on tehty useita rikosilmoituksia.

Salossa, Teijon kylässä, on useampi lemmikkikani kohdannut viime viikkoina traagisen lopun. Syynä on koirajengi, joka on terrorisoinut kylää jo jonkin aikaa.

Koirakolmikko juoksentelee ympäri kylää vapaana, jopa niin paljon, että kyläläiset ovat jo tottuneet niihin. Lemmikkikanien raatelu on kuitenkin ollut viimeinen pisara.

– Koirista on ollut haittaa useamman vuoden. Ne liikkuvat kylällä vapaina ja tietysti sitä kautta aiheuttavat pyöräilijöille ja autoilijoille vaaratilanteita, kylässä asuva Erkka Kaitala kertoo Ilta-Sanomille.

– Syksyn ja alkutalven aikana se on riistäytynyt käsistä. Kylällä on perheitä, joilla on ollut kaneja lemmikkeinä. Kahden perheen kanit ovat päässeet hengestään, kun koirat ovat tunkeutuneet kanihäkkiin ja tappaneet ne.

Kaitalan pojalla on kani, joka sekin oli lähellä kohdata loppunsa koirien käsittelyssä.

– Vaimo ehti väliin ja hätisti koirat pois meidän pihalta. Olemme ottaneet kanin toistaiseksi sisätiloihin, kunnes asia ratkeaa.

Kaitala teki asiasta rikosilmoituksen. Salon poliisista vahvistetaan, että koirista on tehty ilmoituksia myös aiemmin.

– Omistajaan on oltu yhteydessä, asiasta on minun tietojeni mukaan tehty ainakin kolme rikosilmoitusta, ja vaimo on ollut yhteydessä eläinsuojeluviranomaisiin. Mikään ei ole muuttunut.

Omistajan henkilöllisyys on kaikkien tiedossa. Kyse ei ole siitä, että hän päästäisi koirat tarkoituksella vapaaksi. Koirat ovat pihalla aitauksessa, mutta aitaus on sen verran huono, että koirat pääsevät vapaiksi.

Kaitalan mukaan isoin koirista on ”pääpukari”, jota muut seuraavat.

– Koiran nimi on Herra Hakkarainen, ja se on joukon johtaja. Se on sellainen turjake, että jos olet pimeällä lenkillä ja se tulee siihen louskuttamaan, niin kyllä se vähän pelottaa.

Kaitalan vaimo oli yrittänyt soittaa omistajalle kanitapauksen jälkeen. Hän ei vastannut puhelimeen, joten vaimo laittoi viestin.

– Hän vastasi viestiin ja pahoitteli tilannetta. Hän ei ole välinpitämätön mutta ei kuitenkaan pysty pitämään koiria kytkettyinä.

– On vaikea selittää omille lapsille tilannetta, että miten voi olla mahdollista, että koirat saavat rellestää vapaana ja tappaa muiden lemmikkejä. On jotenkin kestämätön koko tilanne, hän sanoo.

Poliisi oli kysynyt Kaitalan tehdessä rikosilmoitusta, onko hänellä mitään vaateita.

– Toivoisin poliisilta, että koirat otettaisiin pois, koska omistaja ei selvästi pysty niistä asiallisesti huolehtimaan. En näe, miten tilanne voi ratketa muuten. En tiedä, onko omistaja saanut sakkoja, mutta ainakaan tilanne ei ole muuttunut.

Valvontaeläinlääkäri Ketzia Karring on tietää tapauksen hyvin.

– Tämä ei ole mikään uusi tapaus, sillä siellä on käynyt useita valvontaeläinlääkäreitä, hän kertoo.

– Tämä on vähän rajamailla, että kenelle asia kuuluu.

Karringin tiedon mukaan omistajalla on neljä koiraa. Yksi niistä, uroskoira, karkailee ja muut menevät perässä. Omistajalla on tarha, mutta koirat hyppivät aidan yli. Omistaja on kertomansa mukaan yrittänyt rakentaa aitaa korkeammaksi.

– Omistajaa on neuvottu, että uros täytyisi pitää kiinni myös tarhan sisällä.

– Onhan tämä surkea tapaus, kun ihmiset pelkäävät ja koirat ovat tappaneet kaneja.

Karringin mukaan eläinlääkärin valtuudet ovat asiassa rajalliset. He voivat ainoastaan antaa omistajalle ohjeita ja määräyksiä.

– Meidän eläinlainsäädäntö on heikko tällaisessa tapauksessa. Ei voi sanoa, että jos ei mitään tapahdu, koirat otetaan pois. En ole juristi, mutta minun mielestäni tämä on rikos, hän sanoo.

Rikoskomisario Juhani Malmberg Salon poliisista ei voi kommentoida suoraan kyseistä tapausta, koska tutkinta on kesken.

Hän kommentoi rikosnimikettä kuitenkin yleisessä tasolla.

– Tällaisessa tapauksessa voi olla kyseessä järjestysrikkomus, tai jos koira todetaan vaaralliseksi ihmisille, eläimen vartioimatta jättäminen.

– Sakkoja voidaan kirjoittaa, mutta täytyy aina harkita, onko kyseessä yksittäinen tapaus vai jotain muuta. Näitä on joskus laitettu myös sovittelutoimistolle.

Hänen mukaansa tällaiset tapaukset herättävät ihmisissä aina tunteita, ja mieli kannattaa malttaa etenkin somekirjoittelussa.

– Jutut kiertävät helposti, ja voi olla, että aina ei ole kyse edes samoista koirista.

Malmbergin mukaan seuraamukset harkitaan tapauskohtaisesti ja asiassa kuullaan kaikkia osapuolia.

– Poliisi on tekemässä toimenpiteitä, mutta en voi vielä kommentoida niitä. Jos koirien hoito laiminlyödään, ne voidaan ottaa pois omistajalta.