Turkulainen Tuomas kuuli Wuhanissa huhun ”eläintorista” – onnekas sattuma toi hänet Suomeen viime hetkellä ennen kuin epidemia repesi

Tuomas Thorströmin oli alun perin tarkoitus pysyä Wuhanissa kesään saakka, mutta suunnitelmat muuttuivat.

”Kiinan mysteeritauti tappoi ensimmäisen ihmisen”, uutisoi Ilta-Sanomat 11. tammikuuta.

Sen jälkeen uutisia on tullut kymmeniä lisää, ja Kiinan Wuhanista lähteneen, uudentyyppisen koronaviruksen leviämistä on seurattu huolestuneina joka puolella maailmaa.

Vaikka ensimmäiset keuhkokuumetapaukset todettiin Wuhanissa jo joulukuussa, kaupungissa yliopistovaihdossa ollut turkulainen Tuomas Thorström kuuli taudista vasta 3. päivä tammikuuta.

– Wuhanin yliopistossa on kampuksella töissä englanninopettaja, texasilainen nainen. Hän oli ilmeisesti mukana ryhmissä, joissa hän oli kuullut huhuja taudista. Niissä huhuissa oli jo eläintori mukana. Totesin tuolloin, että minulla on ihan hyvä ajoitus lähteä, Thorström kertoo Ilta-Sanomille.

Turun kauppakorkeakoulussa opiskeleva Thorström tuli Wuhaniin syyskuun alussa. Hänen oli tarkoitus pysyä kaupungissa kesäkuuhun saakka, mutta suunnitelmat muuttuivat matkan varrella.

– Koulu ei ollut niin hyvä kuin toivoin, joten minun ei ollut järkeä olla siellä kauempaa. Sain kuitenkin kokemuksen siitä, millaista Kiinassa oli asua, hän kertoo.

Thorström teki jo viime vuoden puolella päätöksen lähteä ensimmäisen lukukauden loputtua. Se oli kenties hänen pelastuksensa.

– Lähdin Wuhanista viides päivä tammikuuta, koska osallistuin konferenssiin Harbinin kaupungissa. Olin siellä opiskelukaverini Valtterin kanssa viikon, hän kertoo.

– Lensin sieltä suoraan Suomeen, jonne saavuin 13. päivä. Valtteri palasi vielä Wuhaniin, koska hänen vanhempansa olivat tulossa käymään.

16. päivä Wuhanissa katkaistiin joukkoliikenne, ja ihmisiä kiellettiin poistumasta kaupungista. Valtterikin pääsi lopulta Wuhanista pois viime hetkellä.

Tuomas Thorström (oik.) matkusti ennen Suomeen lähtöön konferenssiin Harbiniin. Siellä oli myös Turun kauppakorkeakoulussa opiskellut Guo Yang.

Thorström ei ehtinyt pelätä epidemiaa ennen lähtöään.

– En ollut vielä lähtöpäivänäkään kuullut juuri mitään taudista. Minulla vain sattui olemaan hyvä aikataulu, Thorström sanoo.

– Alueella oleminen olisi nyt epävarmaa. En oikein tiedä, mitä tekisin.

Hän sai suomalaisen liittymän vasta pari päivää sitten eikä siis ole pystynyt olemaan juurikaan yhteydessä Wuhanissa edelleen oleviin tuttuihin. Yliopistosta on kuitenkin tullut viestiä, että esimerkiksi ruokalat ovat auki tiettyinä aikoina.

– Perustoiminnot pyörivät siellä edelleen, koska yliopistossa on paljon sekä kiinalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita, Thorström kertoo.

Ihmiset ovat suhtautuneet yleisesti ottaen rauhallisesti tilanteeseen. Thorström on nähnyt Facebookissa tuttunsa julkaiseman videon, jossa tämä kertoo, ettei hänellä ole mitään hätää.

– Toinen tuttu oli reissaamassa Shanghaissa. Siellä poliisit olivat tulleet hostelliin ja tarkistaneet hänet, samoin kuin koko hostellin henkilökunnan.

– Tiedän yhden tyypin, joka oli ottanut lennon Vietnamiin lähteäkseen pakoon, mutta en tiedä, pääsikö hän koskaan sinne.

Taudin uskotaan saaneen alkunsa Huananin eläintorilta, jossa myydään muun muassa kaloja, äyriäisiä, kanoja ja lepakoita.

Thorström ei ole koskaan käynyt kyseisellä torilla.

– En käynyt sillä alueella ollenkaan enkä ollut kuullut koko paikasta aiemmin.

Hän ei ole missään vaiheessa myöskään pelännyt altistuneensa taudille.

– Ei oikeastaan ole käynyt edes mielessä. Harbinissa oli -16 astetta eli ihan talvi, eikä minulla tullut siellä flunssan oireita.

Koskettaako epidemiauutisointi jotenkin enemmän, kun on ollut paikan päällä?

– Kyllä se jonkin verran, lähinnä siten, että on itse nähnyt ne paikat, joissa on karanteeni nyt päällä. Tauti olisi voinut lähteä ihan miltä tahansa kiinalaiselta torilta, ja kun on nähnyt niitä, pystyy kuvittelemaan, millainen paikka se (eläintori) on.

Kaikesta huolimatta Thorström on edelleen kiinnostunut menemään takaisin Kiinaan.

– Kiina kiinnostaa edelleen. Kielen opiskelu ei ollut siellä niin hyvää kuin toivoin, mutta huomasin, että kielen osaaminen on mennyt eteenpäin. Sinne jäi tuttuja vielä opiskelemaan ja paikkoja, jotka haluaisin vielä nähdä, hän kertoo.

– Uskon, että muutaman vuoden sisään tulee tehtyä joku reissu. Sitten kielitaito on varmasti parempi kuin tällä reissulla, joten saan varmasti entistä rikkaampia kokemuksia. Sitten tietää jo vähän paremmin, miten toimia.