Yllättäjä kiri loppumetreillä ohi Kaapo Kakon – someseuraajat ratkaisivat Vuoden turkulainen -äänestyksen

Kisassa annettiin yli 10 000 ääntä.

Vielä viikko sitten näytti selvältä, että jääkiekon huippulupaus ja ensimmäistä kauttaan NHL:ssä kiekkoileva Kaapo Kakko kruunataan Vuoden turkulaiseksi 2019.

Sitten tapahtui jotain, ja voittoon nousi yllätysnimi, joskin somessa suureen suosioon noussut bloggaaja Laura Satamo.

Mamma rimpuilee -blogistaan alun perin tunnetuksi tullut Satamo keräsi 3 944 ääntä, kun Kakon saalis oli 2 507. Kisassa annettiin ääniä yhteensä 10 513.

– Valinta yllätti. Kun näin, että ehdolla on NHL-tähti Kakko ja legendaariset Matti ja Teppo, ajattelin, ettei minulla ole mahdollisuuksia. Mutta sitten tapahtui sosiaalinen media, Satamo kertoi.

Hänen uskolliset someseuraajansa masinoivat kampanjan aivan äänestyksen viime metreillä. Järjestäjien mukaan pelkästään viime perjantain aikana Satamolle annettiin parituhatta ääntä.

– Olen tosi otettu. Ehkä myös turkulaiset äänestivät minua. Äitini kertoi, että hän oli laittanut jopa ikkunanpesijälleen viestiä, että hänen pitää antaa meidän Lauralle ääni! Satamo nauraa.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (oik.) palkitsi Laura Satamon ja kolmanneksi äänestyksessä tulleen vanhemman konstaapelin Vesa Jauhiaisen.

Nykyään markkinointi- ja mediatöillä sekä muun muassa radiojuontamisella itsensä elättävä Satamo sai kehuja erityisesti siitä, että hän on tuonut blogissaan esiin Turkua. Satamon mukaan häneltä on kysytty usein esimerkiksi ravintolasuosituksia.

– Olen aina suhtautunut turkulaisuuteen lempeällä huumorilla ja olen ylpeä turkulaisuudesta. Joihinkin asioihin, kuten omaan turkulaisuuteeni suhtaudun itseironialla. Parasta Turussa on se, että tämä on tarpeeksi suuri kaupunki, mutta täällä on pikkukaupungin ihanuudet kuten vaikkapa tämä Vuoden turkulainen -äänestys.

Satamon suosion salaisuus on hänen suoruutensa ja rehellinen, jopa vertaistuellinen kuvauksensa esimerkiksi äitiyden haasteista. Hän kertoo halunneensa ottaa rennomman otteen asioihin, joista äidit yleensä stressaavat.

Nykyään Satamo tuottaa eniten sisältöä Instagram-tililleen.

– Instagramissa sisältö on usein hyvin siloteltua ja harkittua. Minulle se on ollut alusta asti sellainen kanava, jossa on laidasta laitaan sisältöä. Voin purkaa huonoa fiilistä tai kertoa, mitä hauskaa on sattunut. Minulla ei ole mitään strategiaa, että Instagramini pitäisi näyttää joltain.

Kolmanneksi äänestyksessä kiri Vuoden poliisiksi hiljattain valittu Varissuon aluepoliisi, vanhempi konstaapeli Vesa Jauhiainen. Hän on työskennellyt kenttätehtävissä Turussa jo 40 vuotta. Jauhiainen keräsi yhteensä 948 ääntä.

10 ehdokkaan joukossa olivat tänä vuonna muun muassa Matti ja Teppo, pituushyppääjä Taika Koilahti, Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki ja Turun yliopiston tutkijatohtori Jani Sormunen.

Vuoden turkulainen valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1985.