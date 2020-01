Aavemainen hylätty laiva on ollut sijoillaan jo viisi vuotta – taustalla Turun kaupungin ja omistajan erikoinen riita

Susanna oli laivakaunotar, joka näki tukinajon loisteliaat päivät. Nyt se on yksin ja hylättynä piilopaikassaan.

Pitkospuut päättyvät kallioihin, jotka yön pakkasasteet ovat liukastaneet. Perille päästäkseen on turvauduttava jopa pieneen akrobatiaan, sillä kalliot on ylitettävä; niiden kiertämistä yrittävän jalat kastuvat varmasti rantavedessä.

Rohkeus palkitaan, sillä siellä se edelleen lepää. Yksin, hylättynä ja palaneena. Vuonna 1922 rakennettu Susannaksi ristitty asuntolaiva on piilotellut Rauvolanlahdessa, Turun kaupungin omistaman Villa Solinin kupeessa jo lähes viisi vuotta.

22-metrinen, parhaina päivinään laivakaunottarenakin pidetty Susanna-proomu oli varhaisina vuosinaan Saimaalla tukkijätkien ja uittomiesten asuntolana. Tuolloin se tunnettiin vielä nimellä Sissi.

Susanna on levännyt sijoillaan keväästä 2015 asti.

Tulipalo tuhosi Susannan vuonna 2018.

Susanna on edelleen kiinni köydellä, vaikka se ei liikkuisi mihinkään edes myrskysäällä.

Yle tiesi kertoa vuonna 2015 Susannan viimeisistä vuosista sen, että proomu oli menossa ravintolaivaksi Kotkaan, mutta sille ei saatu paikkaa Sapokan satamasta. Laiva päätyi uudelle omistajalle Nauvon telakalle, mutta Paraisiltakaan ei irronnut suunniteltua paikkaa ravintolalaivalle.

Sitten PMM-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Markkola osti laivan edustusalukseksi yhtiölleen. Siitä alkoivat vaikeudet.

Alusta oltiin hinaamassa toukokuussa 2015 Paraisille, kun hinaaja hajosi kesken matkan. Moottoriton Susanna jouduttiin pudottamaan kyydistä Katariinanlaaksoon, Natura-alueen naapuriin. Sen jälkeen sen siirtämisestä on riidelty useaan otteeseen. Turun kaupunki on vaatinut omistajaa siirtämään laivan useiden tuhansien eurojen sakon uhalla, mutta Susanna on pysynyt paikallaan.

Nykyinen Susanna on lohduton näky, sillä toukokuussa 2018 syttynyt tulipalo vei viimeisetkin rippeet proomuvanhuksen arvokkuudesta. Jäljellä ovat runko ja metalliset osat. Yksi ovi makaa puolilahonneena rantavedessä, pelastusrengas on hautautunut heinien sekaan, ja laiva on vajonnut mutaan.

Tunnelma laivan ympärillä on surumielinen, jopa aavemainen. Sisään pääsee kurkistamaan rannan ollessa jäässä, mutta juuri nyt laivan haamut saavat olla rauhassa.

Laivan osia on ympäri rantaviivaa.

Pelastusrengas on irronnut laivasta kenties tulipalon seurauksena.

Turun kaupunkirakentamisjohtajan Kimmo Suonpään mukaan Susannan taru on viimeinkin tulossa tiensä päähän. Tämä on sen viimeinen kevät Rauvolanlahdessa – tai ylipäänsä missään.

– Olemme kilpailuttaneet laivan poistamisen viime vuoden puolella. Meille tuli kilpailutusprosessista oikaisuvaatimus, mutta asia on nyt edennyt niin, että toimimme alkuperäisen kilpailutuksen mukaan. Alus poistetaan ennen lintujen pesimistä eli huhtikuun loppuun mennessä, hän vahvistaa Ilta-Sanomille.

Suonpään mukaan laiva puretaan paikallaan, jonka jälkeen jätteet toimitetaan asianmukaisiin paikkoihin. Proomusta on aiemmin löytynyt asbestia.

Turun kaupunki joutui ryhtymään poistotoimiin, koska uhkasakotkaan eivät saaneet omistajaa liikkeelle asiassa.

– Omistaja ei kehotuksista huolimatta ryhtynyt aluksen poistamiseen. Päätös poistamisesta tehtiin rakennuslautakunnassa. Kustannuksia lähdetään perimään omistajalta sen jälkeen, kun työ on tehty.

Mistään halvasta toimenpiteestä ei ole kyse. Suonpään mukaan kilpailutuksen voittaneen yrityksen kustannusarvio sille on 44 000 euroa.

– Lasku lähtee omistajalle työn jälkeen.

Laiva on uponnut mutaan, joten sitä ei saada pois lahdesta hinaamalla, vaan se pitää purkaa paikallaan.

Ilta-Sanomat tavoitti puhelimitse laivan omistajan Pasi Markkolan. Hän ei ollut tietoinen poistosuunnitelmasta tai 44 000 euron laskusta.

– Olen ollut täysin epätietoinen tästä tilanteesta, hän sanoo.

Markkolan mukaan Susannan vieminen pois Rauvolanlahdelta ei ole ollut hänen, vaan edellisen omistajan, eli myyjän vastuulla.

– Kauppakirjassa on maininta, että myyjän tulee toimittaa laiva Marielundista Paraisille. Laiva ei päässyt Paraisille asti. En ollut osallisena kuljetuksessa enkä antanut muita ohjeita kuin että paatti viedään Paraisille. Minulla oli siellä venepaikka hankittuna, mutta sehän on jo umpeutunut.

Markkola kertoi vuonna 2015 Ylelle halunneensa viedä Susannan Pansion telakalle kunnostettavaksi, mutta siellä ei ollut tilaa. Niinpä hän päätti hinata aluksen väliaikaisesti Paraisille. Hinaajaan tuli vika tuolla reissulla.

Markkola kokee joutuneensa kärsimään asian uutisoinnin myötä.

– Olen viaton tässä asiassa ja olen monta kertaa ilmoittanut asiasta Turun kaupungille. Minua ja yritystäni on mustamaalattu Facebookia myöten. Se on vaikuttanut liiketoimintaani tappiollisesti.

– Olen tehnyt omia ehdotuksiani asiaan, mutta niitä ei ole kuunneltu.

Markkola ei aio niellä purematta kymmenien tuhansien eurojen laskua.

– Aion valittaa. Tulen ottamaan tähän kantaa Helsingin käräjäoikeudessa, koska firmani on kirjoilla Helsingissä. Vien asian vaikka korkeimpaan oikeuteen. Aion myös hakea rahallisia korvauksia.

Markkolan mukaan hänellä ei ole mitään katkeruutta Turun kaupunkia kohtaan. Hän haluaisi edelleen neuvotella, jos häntä asialla lähestytään.

– Varmaan voidaan päästä sopimukseen, mutta jos ei päästä, niin mennään sitten vaikka käräjäoikeuteen. Korvauksia kuitenkin haluan, koska maineeni on mennyt.

– Minun puolestani laiva voi maata siellä turkulaiseen tyyliin vaikka 10 vuotta, kun asiaa pohditaan.