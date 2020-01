Turussa metsässä 1990-luvulta asti asunut mies kertoi, että samassa paikassa asuu useita muitakin – kaupunki tarttui asiaan heti

Apua on vaikea järjestää ihmisille, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa, kertoo palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen Turun kaupungilta.

IS uutisoi perjantaina, että Turusta löytyi mies, joka oli asunut metsässä 1990-luvulta lähtien.

Patasin eli Pelastusarmeijan erillisenä yksikkönä toimivan tuetun asumisen yksikön vapaaehtoiset olivat löytäneet miehen Turun Orikedon lähistöltä syvältä metsästä etsiessään ”Metsänpeikkona” tunnettua naista.

IS tavoitti Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuejohtajan Sirpa Kurosen perjantai-iltana. Hän ei ollut ennen IS:n yhteydenottoa tietoinen tapauksesta.

– On valtavan valitettavaa, että nyky-Suomessa on tällaisia tilanteita.

Kodittoman miehen löytämisestä ovat aiemmin kertoneet Iltalehti ja MTV.

Apua on Kurosen mukaan vaikea järjestää ihmisille, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa. Siihen, miten näin on tässä tapauksessa päässyt käymään hän ei osaa vastata.

– Se on hyvä kysymys. On kyllä kieltämättä kovin kummallista, jos tämä henkilö ei ole ollut millään tavalla yhteydessä viranomaisiin, ja viranomaisilla ei olisi ollut mitään tietoa tästä henkilöstä.

Kuronen ei tiedä, onko henkilö tässä tapauksessa hakenut apua.

– On hirveän hankala arvioida sitä tilannetta. On sekin mahdollista, että hän ei ole. Kyllä sellaisiakin henkilöitä on.

Väkisin apua ei voida antaa.

– Apua ja palveluja voidaan tarjota, mutta täysi-ikäistä henkilöä ei voida tahdonvastaisesti ottaa sosiaalipalvelujen piiriin.

Kurosen mukaan kuka tahansa kuitenkin pystyy tekemään sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen kodittomasta henkilöstä.

– Meillä on vuorokauden ympäri toimiva sosiaalipäivystys, jonne voi ottaa yhteyttä. Jos henkilö saa esimerkiksi Kela-etuuksia, Kela ilmoittaa kyllä kuntaan tilanteessa, jossa henkilö tarvitsee sosiaalihuollon tukea.

Löydetty mies oli kertonut, että samassa metsässä asuu useita kodittomia. Kuronen myöntää, että kesäaikaan Turussa on henkilöitä, jotka asuvat metsissä.

– Siihen, onko meillä ympärivuotisesti metsissä asuvia henkilöitä, en voi sanoa mitään. Asia pitäisi tarkistaa. Meillä on joka tapauksessa asunnottomien tilapäismajoitus, joka on myös auki vuorokauden ympäri.

Asiaa tutkitaan joka tapauksessa.

– Toki näiden tietojen perusteella olemme yhteydessä ensinnäkin Pelastusarmeijaan ja keskustelemme, mitkä heidän tietonsa ovat. Kartoitamme tilannetta myös viranomaispuolelta. Asunnottomuus näissä oloissa, joissa Suomessa ollaan, on merkittävä syrjäytymistekijä, ja siihen pyritään aina kun vain mahdollista löytämään apua.

Toimiin ryhdytään, mikäli tiedot pitävät paikkansa.

– Näihin henkilöihin otetaan yhteyttä, ja heidän tilanteitaan lähdetään selvittämään tarvittaessa paikan päälle. Asuminen pyritään luonnollisesti järjestämään heti, ja sitten selvitetään muuta palvelutarvetta.

Kurosen mukaan Turun asunnottomuusongelmat kumpuavat markkinatilanteesta.

– Meidän vuokra-asuntomarkkinat ovat kovasti muuttuneet muutaman vuoden sisällä. Kun kaupungissa on ollut hyvä taloustilanne ja tänne on tullut paljon työntekijöitä muualta, asuntojen saatavuus on heikentynyt koko ajan.

Tästä huolimatta kodittomuus on Kurosen mukaan Turun alueella kokonaisuudessaan vähentynyt. Turun vuoden 2019 asunnottomuustilaston mukaan kokonaisasunnottomuus on vähentynyt vajaan 9 prosenttia edellisvuoteen nähden. Nuorten asunnottomuus väheni yli 20 prosentilla.

– Olemme tehneet paljon toimenpiteitä, ja saaneet paljon aikaan. Meillä on asunnottomuusohjelma, jonka lisäksi olemme olleet mukana valtakunnallisissa asunnottomuushankkeissa.