Lähes miljoonan euron taideohjelman keulakuvaksi nousee ”polkupyöräteline”

Voittajatyössä on näkyvissä polkupyörän muoto.

Voittajateoksen monitulkintaisuus hurmasi palkintolautakunnan Turussa.

Turun Kupittaan uuden kampusalueen pihakannelle nousee polkupyöräteline. Eikä kyseessä ole mikä tahansa teline, vaan 74 ehdotuksen joukosta valittu taideteos.

Taideohjelma KampusARTin kutsukilpailun tarkoituksena oli hakea ideoita taideteoksesta tai teoskokonaisuudesta, joka voidaan toteuttaa kampusrakennuksen pihakannelle. Kilpailun järjestivät Turun AMK ja Turun Teknologiakiinteistöt. Kilpailun voittajaksi ja toteutettavaksi teokseksi valittiin Anssi Pulkkisen ja Taneli Rautiaisen ehdotus Meanderi (pyörätelineillä).

KampusART on taloudellisesti mitattuna yksi merkittävimpiä julkisen taiteen rakennushankkeita Suomessa, ja sen budjetti on lähes miljoona euroa. Sen tarkoitus on tuottaa Turun tiedepuistoon rakentuvalle kampukselle korkeatasoista ja kiinnostavaa taidetta, jonka tekemistä integroidaan myös opetukseen. Hanketta koordinoi Turun AMK:n Taideakatemia.

Pulkkisen ja Rautiaisen teos esittää mutkalle taivutettua polkupyörätelinettä, joka luo näkyvän maamerkin kampusrakennuksen yhden pääoven edustalle.

– Palkintolautakunta näki Pulkkisen ja Rautiaisen teosehdotuksen hauskana ja humoristisena. Siinä on oivaltava ja opiskelijoihin olennaisesti liittyvä pyöräilynäkökulma, joka sisältää myös ekologisen aspektin. Teos leikittelee taiteen historialla ja on hyvällä tavalla monitulkintainen, palkintolautakunnan puheenjohtaja, koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara kertoo.

Pyörätelineestä juontuvan ideansa kautta teos on vuorovaikutuksessa kaikkiin sen ohittaviin ja sen lähistölle pysäköityihin polkupyöriin: ympärillä liikkuvien ihmisten myötä teos elää ja sommitelma muuttuu jatkuvasti.

Turun uuden kampusalueen sisä- ja ulkotiloihin toteutetaan seuraavina vuosina monenlaista nykytaidetta.

Pulkkinen ja Rautiainen ovat molemmat valmistuneet Kuvataideakatemiasta. He ovat pitäneet useita näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Työparina Pulkkinen ja Rautiainen ovat aiemmin toteuttaneet julkisia taideteoksia muun muassa Uuteen lastensairaalaan ja Vesalan yläasteelle Helsinkiin sekä Porvoon Taidetehtaaseen.

Voittaja valittiin yksimielisesti

Kutsukilpailun ehdotusten materiaalit olivat perinteisiä ulkoveistosmateriaaleja: metallia, betonia ja kiveä.

– Palkintolautakunta odotti rohkeampiakin avauksia ja uusien teknologioiden hyödyntämistä teosehdotuksissa, Erävaara sanoo.

Kutsukilpailun taiteilijoilla oli mahdollisuus esittää pihakannelle yhtä teosta tai useammasta teoksesta muodostuvaa kokonaisuutta, mutta ehdotuksia useammasta osasta koostuvista teoksista ei tullut.

Palkintolautakunta oli voittajasta yksimielinen. Toiselle sijalle tuli Jukka Lehtisen ehdotus Avautuva solmu. Lautakunta antoi ehdotuksille Vigor Metafaasi (Arja Kärkkäinen), Perhosvaikutus (Riikka Puronen) ja Swinggggg! (Anu Suhonen) kunniamaininnat. Kukin viisi taiteilijaa tai taiteilijaparia saivat kutsupalkkiona 3 000 euroa.

Kaikki palkitut työt ovat nähtävissä KampusARTin nettisivuilla.