Liivijengiläisten epäillään järjestäneen huumeita vankiloihin – oikeudenkäynti Turun vankilassa alkaa

Huumekauppa vankilassa on tuottoisaa. Viranomaisten mukaan pelkästään subutexia käytetään Riihimäen vankilassa 80 000 eurolla kuussa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus alkaa käsitellä United Brotherhood -liivijengiin kytkeytyvää huumevyyhtiä tänään Turun vankilassa. Poliisi on kertonut aiemmin epäilevänsä, että United Brotherhood -rikollisryhmän jäsenet ovat järjestäneet huumeita vankiloihin. Syyttäjä on nostanut jutussa syytteen 20:tä henkilöä vastaan muun muassa törkeistä huumausainerikoksista.

Rikosseuraamuslaitos arvioi, että esimerkiksi korkean turvaluokan vankilassa Riihimäellä pelkästään Subutexia käytetään arviolta 80 000 eurolla kuukaudessa. Huumekaupan pyörittäminen vankilassa on tuottoisaa, sillä huumeet ovat vankilassa merkittävästi kalliimpia kuin muurien ulkopuolella.

Viranomaiset vaativat United Brotherhoodia parhaillaan lakkautettavaksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Lakkauttamisasiaa aletaan käsitellä oikeudessa huomenna.

Vain pari päivää ennen oikeudenkäyntiä jengi tiedotti aikovansa lakkauttaa toimintansa jo ennen oikeuskäsittelyä. Asiasta uutisoivat MTV ja Helsingin Sanomat. MTV:n mukaan asiaa koskevan tiedotteen lähetti jengiä lakkauttamisjutussa edustava lakimies. Mediat kertoivat jengin omaehtoisesta toimitiloista ja jengitunnuksista luopumisesta maanantai-aamuna.

Huumeita järjestetty vankilaan puolisoiden avulla

Huumejutun syytteiden sisältö ei ole vielä julkinen. Lakkauttamiskanteen liitteeksi toimitetun Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon mukaan huumeita on aiemmin järjestelty vankilaan muun muassa perhetapaamisia hyödyntäen siten, että vangin puoliso on tuonut huumeita kehonsa sisällä vankilaan. Nyt käsiteltävän jutun syytettyjen joukossa on sekä miehiä että naisia.

United Brotherhoodiin kuuluu viranomaisten arvion mukaan noin sata henkilöä, joista merkittävä osa istuu tuomiota vankilassa. Jengin alaisuudessa toimii Bad Union -niminen alajengi, jonka kautta rekrytoidaan uutta väkeä. Viranomaiset vaativat myös alajengiä lakkautettavaksi keskiviikkona alkavassa oikeudenkäynnissä.