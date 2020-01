Ihmisten asuntoihin tunkeutuneen ”Metsänpeikon” tilanne herätti – apu järjestyi naiselle vuorokaudessa: ”Nyt pitäisi vain löytää hänet”

Pelastusarmeijan Patas-yksikkö sai aikaan jotain, mikä vie usein kuukausia.

Siellä on koti ja siellä on peti ja peikolla pehmoinen olo, kuuluvat suomalaisen tunnetun lastenlaulun sanat. Toivottavasti pian on näin myös Turun seudun kuuluisimmalla ”peikolla”.

Itseään ”Metsänpeikoksi” nimittävä asunnoton nainen on piinannut Littoisten asukkaita tunkeutumalla koteihin ja varastelemalla. Naisesta on havaintoja yli vuoden ajalta, ja Littoisten asukkaat alkavat olla turhautuneita tilanteeseen.

Nainen tunkeutui uutena vuotena erääseen kotiin, jonka suihkusta hänet löydettiin. Nainen jätti jälkeensä takin, jonka taskusta löytyi huumeruisku. Keskiviikkoiltana nainen oli jälleen menossa yhteen taloon kutsumattomana vieraana, mutta perheen kaksi teini-ikäistä poikaa säikäyttivät hänet matkoihinsa.

”Metsänpeikkoa” epäillään tällä hetkellä muun muassa kotirauhan rikkomisesta ja varkaudesta, ja poliisi haluaa löytää naisen.

Littoisten asukkaiden Facebook-ryhmässä on keskusteltu kiivaaseenkin sävyyn siitä, miksei arvaamatonta naista oteta kiinni ja miksi hän saa jatkaa toimintaansa.

Nyt ”Metsänpeikolle” on luvassa konkreettista apua. Patas eli Pelastusarmeijan erillisenä yksikkönä toimiva tuettu asuminen reagoi välittömästi kuultuaan naisen tilanteesta.

– Joulun alla etsimme erään lehtijutun perusteella asunnottoman ”Metsien Mikan” ja asutimme hänet omaan asuntoon. Haluamme auttaa myös Metsänpeikkoa tällaisella nopeutetulla tempauksella. Meillä on asunto hänelle, olemme hommanneet sen vuorokaudessa, yksikön johtaja Eija Rouvali kertoo Ilta-Sanomille.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista koostuva Patas välivuokraa asuntoja eli vuokraa asuntoja yksityisiltä ja alivuokraa ne sitten asiakkailleen. Vuokranantajat saavat vuokransa siis Patakselta.

Lisäksi he ohjaavat asiakkaitaan päihdehoitoon ja auttavat päivittäisissä askareissa kuten ruoanlaitossa ja siivouksessa. Kotikäyntien lisäksi asiakkaille on tarjolla viriketoimintaa kuten urheilua.

Miten ihmeessä yksikkö pystyy toimimaan näin nopeasti alalla, jossa byrokraattinen viidakko on arkipäivää?

– Eihän tämä nyt mene ihan kaikkien pykälien mukaan, mutta haluamme auttaa hädänalaisia ihmisiä, Normaalisti toimimme sosiaalitoimen maksusitoumuksella ostopalveluna, eli he osoittavat meille asiakkaat, Rouvali paljastaa.

Pelastustempauksen esteenä on enää yksi mutka. Siinä Rouvali toivoo apua Littoisten asukkailta.

– Minulla on kämpän avaimet pöydällä, ja nyt täytyy vain löytää hänet. Laitoin Pataksen sivulle etsintäkuulutuksen, ja poliisi tietää, että etsimme Metsänpeikkoa. Ei hän mihinkään putkaan kuulu.

– Meillä on etsintäpartio ja neuvottelemme sosiaalitoimen kanssa, että saisimme tukea hänelle. Toivottavasti hän haluaa ottaa avun vastaan.

Rouvalin mukaan Patas yrittää antaa apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Pelastustempauksia nähdään siis varmasti jatkossakin.

– Ei tuollaisilla ihmisillä ole voimavaroja hakea apua ja taistella sitä itselleen. Teemme Kela-hakemukset asiakkaiden kanssa yhdessä ja kerromme, mihin tukiin he ovat oikeutettuja. Eilen viimeksi ohjaaja saattoi yhden asiakkaan kädestä pitäen katkolle, hän kertoo.

Tällä hetkellä Patas toimii vain Turun seudulla. Rouvali toivoo, että samankaltaista toimintaa olisi myös muualla Suomessa.

– Samoja ongelmia on joka puolella. Kaikkein huono-osaisimpia pompotellaan, eivätkä he osaa tai jaksa hakea apua. Se on suuri ongelma. Siksi toimimme vähän oman pään mukaan ja haluamme oikeasti auttaa.

– Sanoin joulun alla yhdelle ohjaajalle, että ihan sama byrokratialle, me toimitaan nyt ja mietitään myöhemmin, miten asia olisi pitänyt tehdä. Samoin tehdään nyt Metsänpeikon kanssa. Kyllähän ihmisille pitää saada apua. Muuten tässä menisi kuukausia.