Asunnotonta naista epäillään useista rikoksista kuten pahoinpitelyn yritys ja kotirauhan rikkominen.

Turun vieressä, Kaarinan ja Liedon rajalla sijaitsevassa Littoisissa on viime aikoina piinannut asukkaita itseään ”Metsänpeikoksi” kutsunut asunnoton nainen. Hän on muun muassa tunkeutunut koteihin ja varastellut tavaraa.

Kaarinalainen Jenni Lundén joutui järkyttymään keskiviikkona, kun hän oli ulkoiluttamassa koiraansa miehensä kanssa.

– 16-vuotiaat kaksospoikani soittivat ja sanoivat, että meillä oli joku eteisessä. He olivat lähteneet katsomaan, ja se oli ollut tämä kyseinen ”Metsänpeikko”. Hän oli ilmeisesti säikähtänyt, hypännyt aidan yli ja lähtenyt takametsään, Lundén kertoo Ilta-Sanomille.

– Pojat olivat pitäneet aika kovaa meteliä, ja sanoin, että se oli erittäin hyvin toimittu.

Lundén arvelee, että nainen oli hiipinyt sisään huomattuaan pariskunnan lähtevän koiran kanssa ulos.

– Ilmeisesti ovi oli jäänyt auki, ja hän oli hiipinyt sisälle. Hän ei varmaan ollut huomannut, että talossa oli ihmisiä.

Lundén kuvailee poikiaan rohkeiksi ja omatoimisiksi nuoriksi miehiksi, mutta tilanne silti säikäytti.

– Olihan se järkytys, ja tästä on nyt heidän kanssaan puhuttu. Hekin sanoivat, että tästä lähin täytyy tarkistaa, että ovet ovat kiinni ja hälyttimiä pidetään useammin päällä, Lundén sanoo.

Lundén soitti asiasta poliisille, joka ei kuitenkaan käynyt paikalla.

– Meni sen verran aikaa, ennen kuin pääsin kotiin, että tuskin naista olisi enää saatu kiinni.

Lundén myöntää, että naapurustossa ollaan varuillaan tapauksen vuoksi.

– Aivan varmasti ihmisiä pelottaa. Ilmoitin tapauksesta naapureille, ja kaikki sanoivat, että täytyy olla tarkkana, pitää yhtä ja ilmoittaa muille, jos näkee naisen liikkuvan lähistöllä, hän kertoo.

– Nuorin poikani on 8-vuotias, enkä viitsinyt sanoa hänelle mitään, koska tiedän, että hän pelkää.

Toinen henkilö kertoi Ilta-Sanomille naisen käyneen varkaissa hänen kotipihallaan.

– Hän kävi meillä ikkunan takana kurkkimassa ja varasti pyörän, jonka kuitenkin viskasi ojaan huutaessani hänen peräänsä, littoislainen mies kertoo.

Turun Sanomat kertoi torstaina tapauksesta, jossa nainen oli tunkeutunut uudenvuoden aattona littoislaisen perheen kotiin. Juhlista palannut pariskunta oli löytänyt naisen suihkusta.

– Nainen oli selkeästi sekaisin. Hän kertoi sekoilevansa jotakin ja tämän olevan vain elämän peliä. Tämän jälkeen hän lähti ulos ilman takkia, mukanaan minun kassini, perheen äiti kertoi Turun Sanomille.

Nainen poistui paikalta mutta tuli hetken kuluttua vaatimaan takkiaan takaisin. Hän ehti kuitenkin lähteä uudestaan ennen poliisin tuloa. Naisen jättämän takin taskusta löytyi muun muassa verinen huumeruisku ilman neulaa.

Nainen oli pakannut asukkaiden tavaroita säkkeihin ilmeisesti aikomuksenaan varastaa ne. Hän sai saalikseen perheen kotiavaimet ja auton avaimet.

Naista on kuvailtu sosiaalisessa mediassa noin 30-vuotiaaksi.

– Pojat kertoivat, että hän oli pienikokoinen ja hintelä. Hänestä huomaa selvästi, että hänellä on ongelmia, Lundén kertoo.

Naista koskevissa sosiaalisen median keskusteluissa kritisoidaan voimakkaasti sitä, että nainen saa jatkaa toimintaansa Littoisissa, eikä häntä ole otettu kiinni.

– Kyllähän se herättää ristiriitaisia tunteita. Olen seurannut itsekin keskustelua, ja ollaan ihmetelty, miksei häntä saada kiinni. Ymmärrän myös, että jos ihminen on huonossa kunnossa, häntä ei voi pakottaa hoitoon. Erittäin säälittävää, että ihminen joutuu tuollaiseen tilaan, Lundén miettii.

Rikosylikonstaapeli Lasse Höysti Lounais-Suomen poliisista kertoo, että naisesta on tullut poliisille soittoja jo ainakin vuoden ajan. Nainen on otettu poliisin huostaan useita kertoja.

Poliisin valtuudet ovat kuitenkin rajalliset.

– Jos miettii tämän tyyppisiä tapauksia, niin poliisi toimii lain ja valtuuksiensa mukaan. Jos tekonimike on lievä, silloin se tarkoittaa, että henkilöä voi pitää pidätettynä kolme päivää. Sitten mietitään vangitsemista, ja se on käräjäoikeuden heiniä. Yleensä näissä tapauksissa ei vangita, jos ei ole mitään kovempaa rikostaustaa, Höysti selventää.

Hän myös muistuttaa, että tällaisissa tapauksissa henkilö kuuluu muun avun piiriin.

– Valitettavasti poliisin mahdollisuudet ovat aika rajatut. Tämä on enemmän sosiaalipuolen juttu, ja me olemme ns. hätäensiapu näissä asioissa. Poliisi ilmoittaa terveydenhuollon puolelle, jos on tarvetta ilmoittaa. Yleensä heillä on tällaisista jo tieto, Höysti sanoo.

– Poliisin kädet ovat sidotut. Toimimme lain puitteissa, ja yhteistyötä tehdään, mutta se mitä, tällaiselle henkilölle voidaan tehdä, on enemmän yhteiskunnallinen murhe.

Littoisten asukkaiden Facebook-ryhmässä on keskusteltu jopa siitä, pitäisikö asukkaiden itse lähteä etsimään naista ja ottaa hänet kiinni. Höystin mukaan tällainen toiminta on laitonta.

– En suosittele, sillä poliisi on sitä varten. Jokamiehen kiinniotto-oikeus on aika suppea, ja se rajoittuu verekseltään kiinniottoon. Pitää myös olla täysin varma henkilöllisyydestä. Jos joku kävelee tuolla, se ei ole syy ottaa ketään kiinni, hän sanoo.

Höysti vahvistaa, että poliisi on saanut rikosilmoituksen keskiviikkoillan tapahtumista. Naista epäillään tällä hetkellä useista rikoksista. Tekonimikkeitä ovat kotirauhan rikkominen, vahingonteko, varkaus tai näpistys, laiton uhkaus ja pahoinpitelyn yritys, johon liittyy kukkaruukun heittäminen toista henkilöä kohti.

– Poliisin intresseissä on ottaa tämä henkilö kiinni, ja siksi kannattaa ilmoittaa kaikista havainnoista. Tiedän, että on paljon tapauksia, joissa poliisille ei ole edes soitettu, kun nainen pyörii siellä.

Alueen asukkaille Höystillä on yksi selkeä neuvo.

– Soitto poliisille matalalla kynnyksellä.