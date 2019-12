Mika Akkanen on joulun toiseksi seuratuin mies – nyt hän paljastaa, mitä ennen h-hetkeä tapahtuu

Mika Akkanen lukee joulurauhan julistuksen nyt seitsemättä kertaa.

Joulun odotetuimmasta vieraasta ei liene minkäänlaista epäselvyyttä. Joulupukin – sen aidon suomalaisen pukin – lähtö Korvatunturilta puhumattakaan aaton supersuositusta kuumasta linjasta ovat joulun ajan huippuhetkiä lähes jokaisessa suomalaisessa perheessä.

Mutta kuka onkaan joulun toiseksi seuratuin suomalainen? Siihenkin kysymykseen on helppo vastata. Jos perustetaan vastaus puhtaasti katsojamääriin, sen täytyy olla Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen.

Nimi tuskin sanoo suoraan kovin monelle mitään, mutta kun lisätään nimen eteen ”joulurauhan julistaja”, on helpompi tietää, kenestä on kyse. Kun Akkanen ilmestyy jouluaattona klo 12 Brinkkalan talon parvekkeelle ja aloittaa ”Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla”, häntä katsoo paikan päällä 10 000 ja kotisohvilla noin miljoona ihmistä.

Akkanen toimii arvokkaassa tehtävässä nyt seitsemättä joulua putkeen. Ilman jännitystä hän ei tärkeästä hetkestä edelleenkään selviydy.

– Parilla ekalla kerralla ei jännittänyt, kun kaikki oli niin uutta ja vasta opettelin hommaa. Kolmannella kerralla tunsin jännittäväni, mutta mielestäni kaikkeen esiintymiseen, oli sitten rocklava tai teatteri, kuuluu pieni jännitys, Akkanen kertoo Ilta-Sanomille.

– Etukäteen ei juurikaan jännitä, mutta paikan päällä, kun olen parvekkeen takana huoneessa ja h-hetki lähestyy, on pieni virinä päällä.

Mika Akkanen työssään jouluna 2018.

Joulurauhan julistus on jatkunut Turussa lähes katkeamattomana keskiajalta lähtien, 700 vuoden ajan. Suomen sisällissota aiheutti julistukseen vuoden tauon, mutta jo 1918 joulurauha julistettiin jälleen.

– Se on kaunis ja elinvoimainen perinne, johon minä ja muu järjestelyorganisaatio valmistaudumme jälleen huolella. Tänä jouluaattona erityistä on se, että tulee kuluneeksi kahdeksankymmentä vuotta siitä, kun joulurauha Turussa on viimeksi jäänyt julistamatta. Kyseessä oli talvisodan joulu ja joukkokokoukset oli kielletty, Akkanen kertoo.

Huolella valmistautuminen tarkoittaa lukijan kohdalla sitä, että hän lukee tekstiä ääneen päivittäin ennen jouluaattoa.

– Minulla on tälläkin hetkellä käärö kotona, olen hakenut sen kaupungin kassakaapista. Olen nyt tapaamassa sukulaisia, mutta kun tulen kotiin, vedän treenit taas autotallissa. Siellä saan olla rauhassa. Harjoittelu on lähinnä ääneen lukua, että kellotus ja rytmitys pysyvät kunnossa, Akkanen sanoo.

Akkasen mukaan hänellä ei ole sen ihmeempiä rituaaleja ennen julistusta, mutta tietyt jutut toistuvat vuodesta toiseen.

– Jouluaamu on meillä kotona vauhdikas. Jouluvalmisteluita on aamusta lähtien, mutta kun aamulla mietin, miten pukeudun, olen muusta perheestä syrjässä. Saavun Brinkkalan talolle noin 10 aikaan, ja sitten tehdään äänitsekkaus. Sen jälkeen vetäydyn ja luen joulurauhan pari kolme kertaa sivussa. Se on viimeinen kenraaliharjoitus, hän kertoo.

Joulurauhan julistus houkuttelee Vanhan Suurtorin ympäristöön noin 10 000 ihmistä.

Akkanen on viettänyt lähes jokaisen joulun kahta lukuunottamatta Turun seudulla. Armeija-aikana hän joutui olemaan kiinni joulun, ja yksi joulu meni Thaimaassa. Siksi häntä ei myöskään harmita, että joulurauhan julistaminen ”pakottaa” pysymään Aurajoen rannalla.

– Jouluaatosta menee viimeinen siivouksen vaihe ohi minulta, mutta muuten en menetä julistuksen vuoksi mitään, päin vastoin. Kun aamulla lähden kotoa, on kaikki hyrskyn myrskyn ja kun tulen kello 13 ja 14 välillä, on joulu laskeutunut taloon.

Entä mitä toiseksi seuratuin suomalainen toivoo tänä vuonna siltä seuratuimmalta?

– Olen siinä iässä oleva mies, että minulla on melkein kaikkea. On koti ja perhe ja tavaraa vähän liikaakin. En oikeastaan odolta joulupukilta muuta kuin että hän muistaisi saapua meille tänäkin jouluna. Kovasti uskon, hän hän tulee, vaikka lapset ovatkin jo aikuisia.

Turun joulurauhan julistus on radioitu vuodesta 1935 lähtien. Televisiolähetykset aloitettiin vuodesta 1983 alkaen kotimaahan ja vuodesta 1986 lähtien myös Ruotsiin. Nykyään joulurauhan julistusta voi seurata internetin välityksellä suorana lähetyksenä ympäri maailmaa. Turun kaupunki tiedotti Ylen käyttävän tänä vuonna kuvauksessaan myös dronea, jonka kuvan välityksessä hyödynnetään uutta 5G-verkkoa.

Vanhalla Suurtorilla, Brinkkalan talon edessä kuullaan tänä vuonna ennen joulurauhan julistusta Laivaston soittokuntaa sekä mieskuoro Laulun Ystäviä ja Naskaleita.

Yleisöä kehotetaan ottamaan huomioon poikkeavat liikennejärjestelyt ja saapumaan paikalle jalkaisin tai joukkoliikennettä käyttäen. Tuomiokirkon ja Vanhan Suurtorin ympäristö suljetaan liikenteeltä ja pysäköinniltä 23.12. klo 9.00 alkaen. Uudenmaankatu suljetaan Tuomiokirkon kohdalta liikenteeltä 24.12. klo 11.30. Tapahtuma aiheuttaa pieniä poikkeuksia joukkoliikenteen käyttämiin reitteihin.