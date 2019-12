Turun yliopistolle iso joululahja – 100 000 euroa saanut tutkimus selvittää musiikin käyttöä aivosairauksien hoidossa

Tutkimus selvittää, voiko virtuaalilaseja käyttää kuntoutuksen välineenä.

Turun yliopisto on saanut 100 000 euron lahjoituksen turkulaiselta PianoDuo ConFuego Company Oy:ltä. Lahjoitus kohdennetaan neurologiseen tutkimukseen, jossa selvitetään musiikin kuuntelun vaikutusta aivosairauksien hoitotuloksiin.

Turun yliopistossa on tehty vuodesta 2010 alkaen tutkimusta musiikin kuuntelun vaikutuksista neurologisten potilaiden kuntoutumiseen. Viimeisin tutkimuksen kohde on ollut virtuaalilaseilla toteutettavan konsertin käyttökelpoisuus kuntoutuksen välineenä. Tutkimus on toteutettu Turun yliopistollisen keskussairaalan Neurotoimialueella.

PianoDuo ConFuego Oy on ollut myös mukana hankkeen pilottitutkimuksessa kehittämällä suoratoistona esitettävän konserttitapahtuman, jota sairaalan potilaat voivat seurata virtuaalilasien välityksellä. Konseptista on vireillä kansainvälinen patenttihakemus, ja sillä on jo rekisteröity hyödyllisyysmalli.

Kliinisten neurotieteiden oppiaineessa musiikin ja aivojen välisten vuorovaikutussuhteiden tutkimukseen on keskittynyt ylilääkäri, emeritusprofessori Seppo Soinila, jonka tutkimusryhmä on osoittanut musiikin kuuntelun tehostavan merkitsevästi ja pitkäaikaisesti aivoinfarktipotilaiden toipumista.

Toipumisen tehostamisella voidaan olettaa olevan myös suoria taloudellisia vaikutuksia, kun hoitopäivät vähenevät ja kokonaiskustannukset pienenevät.

– Lahjoituksen turvin toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on selvittää, tuoko virtuaalisesti simuloitu läsnäolo konserttitapahtumassa kuntoutumiselle lisäarvoa, kun kuuloaistin välittämään stimulaatioon yhdistetään visuaalinen kokemus. Kohderyhmiä ovat aivoinfarktin sairastaneet, muistisairaudesta kärsivät ja saattohoidossa olevat potilaat. Soinila kertoo.

– Virtuaalilaseilla toteutettavan konsertin sovellusmahdollisuuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan sekä sairaala- että kotihoidossa olevilla potilailla. Turun yliopistossa on käytössä uusimmat, monipuoliset kuvantamisen menetelmät, jotka soveltuvat tähän tutkimukseen erinomaisesti, Soinila kertoo.

Videolla emeritusprofessori Seppo Soinila kertoo, miten musiikilla voidaan hoitaa aivosairauksia:

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua PianoDuo ConFuego Company Oy:n toimintaan Turun Tuomiokirkossa 30.12. klo 17.00 ”Uutta Vuotta juhlistamaan” -ilmaiskonsertissa, joka esitetään suoratoistona mm. Tyksin neurologiselle osastolle.