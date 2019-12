Unelma paremmasta huomisesta -keräys oli jättimenestys.

Eläinsuojelukeskus Tuulispäässä Somerolla valmistaudutaan joulunviettoon. Joulunaika ei kuitenkaan tarkoita rauhoittumista, vaan työntekijät ja vapaaehtoiset talkoilevat koko joulukuun.

Taustalla on kuitenkin erittäin positiivinen syy. Keskuksen Unelma paremmasta huomisesta -keräys onnistui yli odotusten. Keräystavoite 100 000 euroa tuli täyteen joulukuun alussa.

– Tavoite oli saada summa kasaan joulukuun loppuun mennessä, mutta ihan mahtavaa, että se tuli jo aikaisemmin, keskuksen perustaja Piia Anttonen kertoo Ilta-Sanomille.

Rahasummalla Tuulispää saa ostettua naapurista maata ja rakennuksia. 13 hehtaarin kokonaisuuteen kuuluu noin kahdeksan hehtaaria peltoa, viisi hehtaaria metsää ja kuusi ulkorakennusta, jotka muuttuvat pikkuhiljaa kodeiksi pelastetuille eläimille. Uusille alueille kaavaillaan myös muun muassa eläinsuojelumuseota ja leirintäaluetta.

– Kaupat tehtiin viime viikon tiistaina. Maapalat ovat jo meidän hallussamme, ja rakennukset vapautuvat asteittain. Yksi saatiin jo käyttöön, ja otettiin se varastorakennukseksi, Anttonen kertoo.

– Tuntuu jännältä, kun rakennukset ovat olleet siinä 13 vuotta ja kuuluneet muille, ja nyt voi vain mennä sisään ja alkaa suunnitella, mitä niihin halutaan rakentaa.

Anttonen perusti Tuulispään vuonna 2012, ja se oli pitkään Suomen ainoa pelastuspaikka tuotantoeläimille. Eläimiä tulee erityisesti viranomaistapauksissa hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Anselmi-vuohi on yksi Tuulispään yli 70 eläinasukkaasta.

Tuulispäässä asustaa tällä hetkellä reilut 70 eläintä, muun muassa sikoja, vuohia, hevosia, lampaita, kukkoja ja kettuja. Toteutunut keräyssumma tarkoittaa, että keskus voi antaa kodin uusille eläimille myös jatkossa.

– Huomenna tulee yksi uusi poni. Meillä on ollut jonoa muutamalle yksilölle sillä periaatteella, että jos keräys toteutuu, pystytään tarjoamaan muutamille uusille asukkaille heti koti, Anttonen kertoo.

Keräyssumma on tällä hetkellä reilut 107 000.

– Keräys on mennyt tavoitteen yli, mikä on hienoa, koska meillä on monen tonnin edestä byrokratiamaksuja kuten varainsiirtovero, lohkomiskuluja, kaupanvahvistajan palkkioita ja muuta maksettavana, Anttonen iloitsee.

Suunnitelmat maiden ja rakennusten käyttöön ovat jo pitkällä. Vielä tarvitaan kuitenkin viranomaislupia ja neuvotteluita naapureiden kanssa.

– Rakentaminen aloitetaan pikkuhiljaa. Tämä on monen vuoden projekti, mutta ihanaa, että tämä on nyt mahdollista.

Anttonen haluaa kiittää kaikkia ihmisiä, jotka ovat järjestäneet tukitapahtumia tai olleet muuten tukemassa keskusta. Iso summa on rakentunut monista pienistä teoista ja lahjoituksista.

– Tukitapahtumia on ollut tosi paljon: pelkästään taidehuutokauppa tuotti melkein 14 000 euroa. Oli myös tavallinen huutokauppa, on ollut joogaa, brunssia, konserttia, valokuvausta, ja tatuoimista. Facebookin synttärikeräykset ovat olleet isossa roolissa. Mahtavaa, että meillä on niin upeita tyyppejä, jotka halusivat, että tämä mahdollistuu.

Ilta-Sanomat vieraili Tuulispäässä elokuussa. Piia Anttosen vasemmalla puolen teuraalta pelastettu Lara-hevonen.

Ilta-Sanomat vieraili Tuulispäässä elokuun lopussa ja kertoi tuolloin muun muassa Lara-hevosesta, joka pelastettiin viime hetkellä teurastukselta. Laralle kuuluu hyvää, sillä se johtaa hevoslaumaa kuningattarena yhdessä Iiro-ruunan kanssa.

Myös kaverinsa menettäneelle Otto-siniketulle on tulossa uusi ystävä.

– Viima-hopeaketun karanteeni päättyi juuri. Meillä on jännittävät ajat, kun Otto ja Viima pitäisi yhdistää jollain aikataululla. Viima vaikuttaa olevan melkoinen kiipeilijäluonne, joten täytyy tehdä vähän muutoksia aitaukseen, ettei tyyppi karkaa heti omille teilleen, Anttonen kertoo.

– Otolla on ollut puolen vuoden yksinäisyys, ja tuntuu, että se on vähän vaikuttanut siihen. Otto on ollut vähän vetäytyvä, joten toivotaan, että uusi kaveri tuo sille virikkeitä ja virtaa.

Viima on Tuulispään uusimpia asukkaita:

Joulun aikaan eläimet saavat erityisherkkuja ja tietysti paljon hellyyttä. Se tulee todennäköisesti tarpeeseen, sillä vetinen ja harmaa talvi vetää asukkien mielen matalaksi ihan samalla lailla kuin ihmisten.

– Eläimet tykkäävät olla enemmän sisällä. Possut touhuavat ja joskus nukkuvat ulkona kesäaikana, mutta nyt ne ovat tiiviisti sisätiloissa ja tulevat ulos vain syömään ja tarpeilleen. Sen jälkeen ne painautuvat takaisin olkikasaan, Anttonen kertoo.

– Hevoset ja vuohet ovat mieluummin pihatossa kuin vesisateessa. Linnut meillä siirretään muutenkin sisätiloihin talveksi. Tällainen vesi- ja räntäsade on ankeaa ihan kaikille.