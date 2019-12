Vähävaraisten joulujuhlaan Turussa lahjoitettiin 800 kiloa laatikoita ja 300 kiloa kinkkua – ”Ihmisiltä löytyy halua auttaa”

Logomoon mahtuu ruokailemaan 1000 ensimmäistä.

Vähävaraisten joulujuhla järjestetään Turussa Logomossa maanantaina 23. joulukuuta, jolloin Logomo-saliin katetaan perinteinen jouluateria tuhannelle ruokailijalle. Logomo kumppaneineen tarjoaa tilat, ja tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa turkulainen avustusjärjestö Operaatio Ruokakassi ry yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Vähävaraisten joulujuhla järjestetään tänä vuonna jo 24. kerran ja Logomoon illallinen katetaan nyt seitsemättä kertaa. Erillistä ilmoittautumista joulujuhlaan ei ole, vaan mukaan mahtuu tuhat ensimmäistä ruokailijaa.

– Ennen Logomoa joulujuhla vähävaraisille järjestettiin Puolalan koululla, jossa tilan pienemmän koon vuoksi piti järjestää kaksi kattausta. Logomossa kattaukseen mahtuu kerralla tuhat ruokailijaa, eikä kukaan ole jäänyt ulkopuolelle, kertoo tapahtumaa järjestävän Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnanjohtaja Jari Niemelä.

Tilaisuus alkaa kello 17. Turun kaupunginjohtajan Minna Arven tervehdyksen ja arkkipiispa Tapio Luoman puheen jälkeen luvassa on tanssiryhmän esitys sekä tuttuja joululauluja Leonard Stenroosin esittämänä. Myös lapsille on suunniteltu omaa ohjelmaa.

Pöydät on katettu Logomossa viimeisen päälle.

Vähävaraisten joulujuhla Logomossa toteutetaan lähes 300 vapaaehtoisen voimin. Oman panoksensa juhlien järjestämiseen antavat järjestyksenvalvojien lisäksi keittiöhenkilökunta, tarjoilijat, salin puolella auttavat ja ruokakuljetuksista huolehtivat ammattilaiset.

– Vapaaehtoisia on ollut tarjolla paljon, ihmisiltä löytyy hyvää mieltä ja halua auttaa. Myös Logomon lahjan arvo on huikean iso, toiminnanjohtaja Jari Niemelä kiittää.

Juhlaan saadaan lahjoituksina komea kattaus perinteisiä joulupöydän antimia.

– Saamme lahjoituksina muun muassa yli 800 kiloa laatikoita, 80 kiloa lohifileitä, 120 kiloa rosolliaineksia ja yli 300 kiloa kinkkua ja kalkkunaa, kertoo Niemelä.

Tärkeää on Niemelän mukaan juhlassa myös silmänruoka: juhlatunnelmaan panostetaan sekä kattauksessa että tilan koristelussa. Servietit taitellaan pöytiin ja kukat asetellaan paikoilleen.

– Logomossa on kaikki viimeisen päälle laitettu: on pöytäliinat ja posliinit. Koristelu on iso osa juhlaa, Niemelä sanoo.

Vähävaraisten joulujuhla järjestetään Logomossa maanantaina 23.12.2019 kello 17. Paikalle voi saapua kello 16–17.30.