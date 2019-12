Pomppulinnat saapuivat Suomeen 80-luvulla. Niiden voittokulkua ei tunnu pysäyttävän edes nykyteknologia.

On vaikeaa päätellä, kenen jälkikasvu juoksee missäkin. Kun otetaan pari pomppua siellä ja pari täällä, varttuneemmat pysy matkassa.

Parrakas, hiukan mahaakin jo kasvattanut herrasmies uskaltautuu lapsen perässä pompulle, eikä kukaan kiellä. Pomppulinnamaailmassa hauskaa saavat pitää nekin, jotka yleensä istuvat penkeillä ja vilkuilevat, ettei lapsi ole kadonnut lopullisesti leikkimaailman uumeniin.

Ja hauskanpitoahan riittää, sillä Turun Messukeskuksen 4 000 neliöön on ahdettu kaikenlaista linnaa kirahveista Ryhmä Hauhun ja diskoluolaan. Pop-up-pomppujen ajoitus on täydellinen, sillä joulun välipäivinä saattaa useampikin lapsi valittaa tylsyyttä.

– Toin oman ja naapurinpojan tänne, koska muuten olisivat pelanneet koko päivän, Kati Välikangas kertoo sillä aikaa, kun Joona Jäntti ja Viljami Välikangas painivat sumopuvuissa.

Joona Jäntti (oik.) ja Viljami Välikangas testasivat sumopukuja.

Nettipelien, älypuhelinten ja virtuaalilasien kyllästämässä maailmassa on suorastaan ihmeellistä, että niinkin yksinkertainen konsepti kuin pomppulinna voi edelleen viehättää lapsia ja lapsenmielisiä. Näin kuitenkin on, sillä vuosi sitten Messukeskuksen pomppulinnamaailmassa kävi yli 8 000 pomppijaa.

– Trampoliinejakin myydään joka vuosi, joten kyllä se taitaa olla joku ihmisen perusvietti, että on kiva pomppia ylös ja alas ja heittää kuperkeikkaa. Kenties se on ihmisten geeneissä, pohtii Coinline Oy:n toimitusjohtaja Harri Mononen.

Yritys alkoi myydä täytettäviä linnoja jo 80-luvulla.

– 90-luvulla ne lisääntyivät niin, että niitä alkoi tulla myös sisätiloihin. 2000-luvulla suosio on kasvanut koko ajan.

Turun pomppulinnamaailma levittyy 4000 neliön alueelle.

Vaikka Turun pomppulinnamaailma on suurin alueella järjestetty pop-up-puisto, se on kuitenkin vielä pieni verrattuna pari vuotta sitten pidettyyn, 14 000 neliötä kattaneeseen ”Suomen suurimpaan sisähuvipuistoon” Helsingin Messukeskuksessa.

Linna meni korjaukseen

Pomppulinnoissakin on eroja, eikä Mononen suosittele aikuisia villiintymään ihan täysin, vaikka he ovatkin tervetulleita suurimpaan osaan linnoista.

– Jotkut niistä ovat hyviä aikuisille, ja esimerkiksi opiskelijajärjestöt vuokraavat niitä. Dancing disco domessa on diskovalot ja musiikki soi. Siitä aikuisetkin tykkäävät, mutta periaatteessa se on lapsille, Mononen kertoo.

Hänellä on esimerkkitarina siitä, miten käy, kun aikuiset innostuvat liikaa.

– Viime joulun jälkeen Helsingin messukeskuksen dome piti lähettää tehtaalle korjattavaksi, koska se oli rikkoutunut sisältä. Siellä oli ollut liikaa porukkaa.

– Mutta esimerkiksi Turkuun tuotu kirahvi on paksu, ja siinä pystyy aikuinen heittämään vaikka voltin, jos uskaltaa.

Niina Fauakehi nautti olostaan dancing disco domessa.

Kyseinen kirahvi kohoaa korkeuksiin ja on yksi isoimmista Turun pompuista. On yllättävää, miten nopeasti jättimäinenkin linna on pystyssä.

– Jos on sellainen ihminen, joka osaa tekniikan, on isokin pomppu pystyssä ja käyttökunnossa vartissa. Sisätiloissa kiinnittäminen on helpompaa, mutta mikä tahansa pomppulinna saadaan pystyyn vartissa–puolessa tunnissa, Mononen kertoo.

Hän uskoo pomppulinnojen voittokulun jatkuvan tulevinakin vuosina. Siihen on yksinkertainen syy.

– Näillä saadaan lyhyessä ajassa pystyyn näyttävä ja hyvä sisäpuisto. Jos alettaisiin rakentaa leikkipaikkoja, siinä kestäisi paljon kauemmin.

Pomppujen lisäksi messukeskuksessa on erilaisia pelejä, muun muassa Speden Speleissä nähty reaktionaputtelu, jonka Coinline Oy toi aikanaan Suomeen.

Siksi puistossa saattaa vierähtää helposti useampikin tunti – puiston työntekijöiden mukaan joskus koko päivä.

Dominic Österman yrittää osua ilmavirrassa leijuvaan pallon Johan-isän toimiessa avustajana.

Östermanin perhe tuli paikalle pakoon huonoa säätä. Sillä aikaa, kun 4-vuotias Dominic harjoittelee pesäpallolyöntiä, kaksi muuta veljestä viilettävät muualla.

– Ollaan täällä siihen asti, että lapset alkavat kiukutella, isä Johan Österman tiivistää.

Dominikin innokkaasta ilmeestä päätellen siihen on vielä pitkä aika.