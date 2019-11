Turun seutu

Kuin elokuvissa: Ex-tyttöystävä alkoi vainota pariskuntaa – kohta uusi puoliso näki hänet kaikkialla

Ex-poikaystävän uusi onni kävi liian raskaaksi nelikymppiselle naiselle, joka syyllistyi vainoamiseen yli kahden vuoden ajan.Entinen pariskunta oli päätynyt eroon vuonna 2008, mutta he olivat pysyneet ystävinä. Ystävyys oli säilynyt kesään 2016, jolloin nainen oli saanut kuulla miehen uuden puolison odottavan lasta.Heinäkuussa 2016 nainen oli toistuvasti tunnustanut miehelle rakkauttaan, ja yhteydenotot jatkuivat vuodenvaiheeseen 2017–2018 asti. Syyttäjä esitti niistä todisteina muun muassa useita sähköposteja ja viestejä.Mies kertoi saaneensa loppuvuodesta 2017 saman päivän aikana jopa 10–15 soittoa tuntemattomasta numerosta. Joskus puheluita tuli jopa 44 peräjälkeen. Mies kertoi vastanneensa puheluihin muutaman kerran, jolloin soittaja oli aina ollut hänen ex-naisystävänsä. Kun mies oli kertonut, etteivät puhelut olleet sopivia ystävyyssuhteeseen, nainen oli alkanut itkeä ja huutaa.Mies joutui puheluiden vuoksi pitämään kännykkäänsä äänettömällä töissä, mikä oli johtanut hankaluuksiin työyhteisössä. Soittelussa saattoi olla viikkojen taukoja, mutta niiden alkaminen uudestaan oli aiheuttanut aina ahdistusta.Puhelut ja viestit oli estetty vuodenvaihteessa 2017–18, ja mies oli sanonut naiselle, että käytöksen tulisi loppua. Hän lähetti viestin naiselle myös tämän äidin kautta. Nainen oli noihin aikoihin yhteydessä miehen vanhaan tätiin, joka koki viestittelyn ahdistavana.Miehen uusi puoliso kertoi naisen olleen yhteydessä häneen sen jälkeen, kun mies lopetti vastaamasta puheluihin. Hän oli ollut tuolloin raskaana ja kokenut tilanteen ahdistavana. Uusi vaimo yritti ymmärtää exää ja vastasi siksi tämän viesteihin muutaman kerran. Todisteena esitetyssä puhelussa marraskuulta 2017 nainen syytti uutta puolisoa hänen elämänsä tuhoamisesta ja kertoi, ettei anna kenenkään tulla hänen ja miehen väliin.Uusi vaimo kohtasi ex-naisystävän päiväkodissa, jossa heidän lapsensa oli. Ex-naisystävä oli tuonut oman lapsensa samaan päiväkotiin. Tuolloin vaimo muisti nähneensä naisen myös seurakunnan perhekerhossa ja joogatunnilla.Vastaaja kertoi todistuksessaan nähneensä miestä päivittäin vuoteen 2016 asti ja ”rakentaneensa elämänsä tämän varaan”. Uuden naisystävän raskaus oli järkytys, koska hän oli kuvitellut tämän olleen vain ”kokeilu”. Nainen oli kuitenkin kertonut lääkärille suhteensa mieheen päättyneen vuonna 2008 mutta väitti lääkärin kirjanneen keskustelun väärin.Vastaaja kertoi muuttaneensa Raumalle syyskuussa 2017, jossa hän oli ollut koko talven. Hän kielsi osallistuneensa tuona aikana seurakunnan kerhoon tai joogatunnille.Todisteena kuultu sosiaalityöntekijä oli kertonut suositelleensa kyseistä päiväkotia vastaajan lapselle, minkä vuoksi syyttäjä poisti päiväkotia koskevan kohdan teonkuvauksesta todistuksen jälkeen.Käräjäoikeus piti asianomistajien käsitystä soittajan henkilöllisyydestä uskottavana. Se myös katsoi, ettei näyttö tukenut väitettä, jonka mukaan miehen ja ex-naisystävän suhde olisi jatkunut muuna kuin ystävyytenä vuoden 2008 jälkeen.Käräjäoikeus arvioi, ettei naisen viestejä voida pitää uhkaavina mutta ne ovat olleet silti omiaan aiheuttamaan ahdistusta asianomistajissa. Päiväkodin kohtaamisen osalta käräjäoikeus arvioi, että kyse on ollut valitettava sattuma. Se myös katsoi, että esitetyn näytön valossa naisen osallistuminen kerhoon ja joogaan on jäänyt näyttämättä.Käräjäoikeus tuomitsi naisen vainoamisesta sataan päiväsakkoon, joka tekee hänen tuloillaan 1 700 euroa. Lisäksi hänet velvoitettiin korvaamaan asianomistajien oikeudenkäyntikulut 1 960 euroa.Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.