JHL:n lakko Turussa päättyy yöllä – näin se vaikuttaa vielä ensi viikolla

ja hyvinvointialojen liiton (JHL) ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton (Jyty) Arkeaan kohdistama lakko päättyy keskiyöllä.Kolmipäiväinen lakko saattaa silti vaikuttaa Turun kaupungin palveluihin vielä ensi viikollakin.Kouluissa ja päiväkodeissa oltiin eväiden varassa, koska lämmintä ruokaa ei pystytty tarjoamaan. Lakon vuoksi ensi viikolla on luvassa ruokalistamuutoksia. Näistä tiedotetaan tarkemmin kouluissa ja päiväkodeissa.Osa linja-autoliikenteestä ei kulkenut, ja suurin vaikutus lakolla oli Hirvensalossa. Liikenne palautuu täysin normaaliksi lauantaiaamuna.Turussa on satanut lunta perjantaina, ja lakosta huolimatta urakoitsija varautuu aloittamaan liukkaudentorjunnan jo perjantai-illan aikana Turun kaupungin vastuulla olevilla yleisillä alueilla. Myös aurauskaluston liikkeelle saamiseen varaudutaan jo ennakkoon.Kirjastojen väliset kuljetukset ovat olleet lakon ajan pysähdyksissä, ja niiden purkaminen alkaa ensi viikolla. Varattujen aineistojen noutoaikoja on siksi pidennetty. Myös uutuusaineistojen käsittelyssä on viivettä. Palvelu on ruuhkautunut kaikissa kaupunginkirjaston toimipisteissä lauantaista lähtien mutta normalisoituu ensi viikon aikana.Liikuntapaikoilla palataan lauantaiaamusta alkaen normaaliin päiväjärjestykseen. Siivouksen ja kiinteistönhuollon sekä muiden palveluiden laatu voi olla alkuun heikompi. Paattisten aluetalon allastilan vuorot on peruttu maanantaihin klo 10 saakka.Arkean hoitamat siivous- ja kiinteistönhoitotyöt palautuvat normaalille tasolle alkuviikon aikana. Lakon aikana suorittamatta jääneet tehtävät hoidetaan heti lakon päätyttyä seuraavien arkipäivien aikana. Lauantaiksi on tilattu lisäsiivous Mäntymäen terveysasemille, neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon, jotta tilat ovat maanantaina puhtaat ja asianmukaiset.