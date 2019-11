Turun seutu

Poliisi ratsaa moottoripyöräjengin tiloja Turussa – paikalla useita partioita

Poliisilla on menossa ratsia moottoripyöräjengi Bandidoksen Turun kerhotiloissa. Moottoripyöräjengillä on tilat Turun Kärsämäen kaupunginosassa. Ilta-Sanomien lukijan mukaan paikalla on ainakin seitsemän poliisiautoa.Poliisi vahvistaa, että operaatio on käynnissä ja poliisi on paikalla.– Poliisi on alueella, se on näin. Muuta en voi tässä vaiheessa sanoa, Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kommentoidaan.– On eduskunnan oikeusasiamiehen päätös siitä, että emme voi puhua, kuka kuuluu minnekin. Tätä on vähän huono kommentoida. Siitä missä poliisi on, varmaan lähde pitää paikkansa.Sivullisilla ei poliisin mukaan ole vaaraa.Poliisi ei kommentoi tarkemmin, miksi ratsia tehdään ja miten suurella vahvuudella poliisi on paikalla.