Turun seutu

Tässä ovat vuoden virkakoirat: Tuisku löytää ”jemmat” Turun vankilassa, Lex teki historiaa Puolustusvoimissa

Tänä vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vuoden poliisikoira





Vuoden tullikoira





Vuoden rajakoira





Vuoden sotakoira