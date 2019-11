Turun seutu

Oletko nähnyt tätä miestä? Poliisi pyytää vihjeitä veitsi­ryöstäjästä Turussa

Lounais-Suomen









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

poliisilaitos pyytää havaintoja ja vihjeitä Turussa Hepokullan K-marketissa tapahtuneesta ryöstöstä.Varkkavuorenkadulla sijaitseva kauppa ryöstettiin keskiviikkona heti aamuseitsemän jälkeen. Ryöstäjä uhkasi myyjää veitsellä ja sai haltuunsa kassasta käteistä rahaa. Rahat saatuaan hän poistui kaupasta juosten.Tekijä on noin 20–30-vuotias, noin 170–180 senttiä pitkä ja hoikkavartaloinen mies. Ryöstöhetkellä hän peitti kasvonsa valkoisella huivilla siten, että silmät ja otsa olivat näkyvissä.Ryöstäjällä oli päällään tummansininen parkatyylinen takki, jossa on valkoiset napit ja huppu. Jalassa hänellä oli mustat Adidas-merkkiset collegehousut ja siniset lenkkarit, joissa on valkoiset pohjat.Miehellä oli selässään sininen reppu, jonka alareunassa on valkoinen pyöreä kuvio. Käsissään hänellä oli mustat hanskat, joissa on valkoista kuviointia.Poliisi pyytää mahdollisia todistajia tai muita asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.