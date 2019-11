Turun seutu

Turkulaiselle miehelle 12 vuoden vankeustuomio yli sadasta lapsiraiskauksesta

Poikkeuksellisen laajasta ja tekotavaltaan törkeistä alaikäisiin kohdistuvasta seksuaalirikosten sarjasta jaettiin tuomio Turun käräjäoikeudessa maanantaina.55-vuotias turkulaismies tuomittiin kaikkiaan viiteen alaikäiseen lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta 12 vuodeksi vankeuteen. Seksuaalirikoksista törkein koski vuosia jatkunutta lapsen hyväksikäyttöä, jossa uhri oli miehen lähisukulainen.Suomalaistaustaisen yrittäjänä toimivan miehen katsottiin syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsenraiskaukseen vuosina 2014–2019 ainakin 100 kertaa. Teot oli tehty Turussa ja eri puolilla Suomea ja niihin oli liittynyt seksuaalisten tekojen kuvaamista ja tallentamista.Käräjäoikeuden mukaan miehen alaikäiseen lähisukulaiseen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut törkeää, koska teko on ollut omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle tämän iän ja kehitystason sekä tämän tekijää kohtaan tunteman erityisen luottamuksen ja tekijästä riippuvaisen aseman vuoksi.Mies tuomittiin lisäksi lapsen törkeästä hyväksikäytöstä ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Kyseiset teot tapahtuivat 2008 ja 2011 ja ne kohdistuivat niin ikään miehelle hänelle läheisen henkilöön. Teot oli tehty ulkomaanmatkoilla ja niihin oli liittynyt voimakas alkoholin käyttö.Lisäksi mies oli syyllistynyt lasta esittävien sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien kuvien ja kuvatallenteiden valmistamiseen.Kaikkiaan mies tuomittiin viiteen eri alaikäiseen lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta yhteensä 12 vuoden vankeuteen. Lisäksi hänet tuomittiin useisiin erisuuruisiin vahingonkorvauksiin uhreilleen, joista suurin on 40 000 euroa.Mies on ollut pidätettynä ja tutkintavankeudessa viime kesäkuusta saakka. Hänen passitettiin suorittamaan tuomiotaan Turun vankilaan.Asianomistajien ja heidän huoltajiensa henkilöllisyydet, oikeudenkäyntiasiakirjat sekä tuomiot on tuomiolauselmaa ja lainkohtia lukuun ottamatta määrättiin pidettäväksi salassa 60 vuotta.