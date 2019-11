Turun seutu

35 000 kuutiota jätevettä valui Raision­jokeen – suolisto­bakteerit sotkivat kala­vedet Turun edustalla

Turun seudun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ympäristöterveys

puhdistamo Oy:n Raisionjoen pumppaamolla tapahtui viime viikolla ylivuoto, jonka seurauksena Raisionjokeen valui viiden päivän ajan yhteensä noin 35 000 kuutiota puhdistamatonta jätevettä, tiedottaa ELY-keskus.Vuodon mukana vesistöön päätyi lähes 300 kg fosforia ja 2 000 kg typpeä. Se on fosforin osalta noin yhdeksän prosenttia ja typen osalta alle prosentin Kakolan jätevedenpuhdistamon vuoden 2018 vuosikuormituksesta.Raisionjoesta ja sen edustan merialueelta on otettu viime päivinä vesinäytteitä vuodon aiheuttamien vesistövaikutusten selvittämiseksi.Suurin osa jätevedestä kulkeutui meressä eteenpäin pääasiassa Ruissalon pohjoispuolelta Pohjoissalmea pitkin. Pohjoissalmeen ei muutoin tule suoraan jätevesiä, mutta Raisionjoesta ravinteita tulee paljon. ELY-keskuksen mukaan ylimääräinen jätevesipäästö on sen vuoksi erityisen haitallinen.Vesinäytteiden perusteella vuodon vaikutukset näkyivät erityisesti korkeina suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksina, jotka olivat lauantaina otetuissa näytteissä suurimmat heti vuotokohdan kohdalla ja merialueella Pansion sataman edustalla.Maanantaihin mennessä jätevedet olivat kulkeutuneet pidemmälle merialueelle, mikä näkyi korkeissa bakteeripitoisuuksissa Pohjoissalmessa Pansion sataman ja Kallanpään edustalla.Veden suolistoperäisten bakteerien määrät olivat myös rannalta otetussa näytteessä koholla ja ylittivät uimavesille asetetut raja-arvot.kehottaa välttämään veden käyttöä kastelu-, talous- ja uimavetenä.Ruissalon ympäristö ja Pitkäsalmi ovat suosittuja virkistyskalastusalueita. ELY-keskus kehottaakin harkitsemaan pyyntiretkien suuntaamista muille vesille ennen päästön hygieenisten vaikutusten selvitystä.– Onneksi päästö sattui nyt eikä kesällä keskellä tuotantokautta. Silloin vaikutukset olisivat näkyneet laajemmalla alueella lisääntyneenä leväkukintana, sillä jätevesien fosfori ja typpi ovat suoraan leville käyttökelpoisessa muodossa. Ensi keväänä kasvukauden alkaessa ravinteet ovat kuitenkin edelleen meressä ja levien käytettävissä, ELY-keskuksesta kommentoidaan tiedotteessa.– Kaikki ravinnekuormitus lisää osaltaan meren rehevöitymistä, mistä syystä tällaiset jätevesipäästöt mereen tulee saada estettyä.