Poikkeuksellinen rikosepäily Paraisilla: Nuorta miestä epäillään panttivangin ottamisesta

Poliisi on tapauksesta vaitonainen.

Lounais-Suomen poliisi poikkeuksellista rikosvyyhtiä, jonka epäillään tapahtuneen Paraisilla maanantaina.



Poliisi epäilee, että 21-vuotias olisi ottanut panttivangin tai panttivankeja sekä käyttänyt väkivaltaa. Panttivangin ottaminen on rikosnimike, jota sovelletaan ani harvoin Suomessa. Siitä minimirangaistus on yksi vuosi ja maksimirangaistus kymmenen vuotta vankeutta.



Poliisilla on hyvä käsitys tapahtumien kulusta, mutta se on poikkeuksellisesta tapauksesta vielä vaitonainen tutkinnallisten syiden takia. Poliisi haluaa kuulla asian tiimoilta vielä todistajia. Tällä hetkellä muita epäiltyjä ei ole.



Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi 21-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta, panttivangin ottamisesta sekä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta keskiviikkona.