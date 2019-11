Järkyttävä eläinvideo leviää internetissä: mäyräkoira laitetaan mikroon – Lounais-Suomen poliisi selvittää tapausta

Turun seutu

Järkyttävä eläinvideo leviää internetissä: mäyräkoira laitetaan mikroon – Lounais-Suomen poliisi selvittää tap

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalisessa mediassa on lähtenyt leviämään järkyttävä eläinvideo. Siinä nuori nainen nostaa mäyräkoiran mikroaaltouuniin ja käynnistää laitteen.– Tiedätteks te sen fiiliksen ku teil on nälkä, mut himas ei oo mitään ruokaa. Nyt mä näytän, miten ollaan luovia ja tehdään ite ruokaa, nainen sanoo videolla.Tämän jälkeen hän nostaa mäyräkoiran lattialta ja työntää sen vastustelusta huolimatta mikroaaltouuniin sisälle. Hän varmistaa, että koira on häntäänsä myöten mikron sisällä, sulkee luukun ja käynnistää pikaohjelman.Videolla näkyy, että mikro ehtii olla päällä ainakin sekunnin, ennen kuin video loppuu. Tiedossa ei ole, mitä koiralle tämän jälkeen tapahtuu.Videota ja siitä otettuja kuvakaappauksia jaetaan internetissä järkyttyneiden kommenttien saattelemana. Ihmiset hämmästelevät muun muassa miksi kukaan tekisi tällaista ja kysyvät, onko videosta ilmoitettu viranomaisille.Ilta-Sanomien tietojen mukaan video on kuvattu Lounais-Suomessa. Lounais-Suomen poliisista vahvistetaan IS:lle, että heille on tullut ilmoitus videosta. Poliisi kertoo selvittävänsä asiaa, mutta ei voi vielä tässä vaiheessa kommentoida sitä tarkemmin.