90-vuotias ex-oopperatähti Anneli Rauhala taltutti veitsihyökkääjän: ”Päätin, etten anna edes sipulipussia”

Turun seutu

90-vuotias ex-oopperatähti Anneli Rauhala taltutti veitsihyökkääjän Kaarinassa: ”Päätin, etten anna edes sipul

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mies kävi





Rauhalan





Rauhala





90-vuotiaan