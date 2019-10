Turun seutu

Pelkkien papereiden ja valokuvien perusteella autoja "haamukatsastanut" amk-opettaja tuomittiin sakkoihin

Tuomitun mukaan maahantuotujen autojen rekisteröintikatsastuksissa oli kysymys pelkästä ajoneuvojen identifioinnista.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut sakkoihin turkulaisen ammattikorkeakouluopettajan, joka katsasti autoja pelkkien papereiden ja valokuvien perusteella. Hänet tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja rekisterimerkintärikoksesta.



Miehen itsensä mukaan maahantuotujen autojen rekisteröintikatsastuksissa on ollut kysymys ajoneuvojen pelkästä identifioinnista ja sen on voinut tehdä luotettavasti myös valokuvista. Viranomaisen mukaan ajoneuvojen joukossa oli kuitenkin myös autoja, joille olisi tullut tehdä tekninen tarkastus.



Käräjäoikeus totesi, että autot olisi pitänyt tarkastaa paikan päällä, mutta katsoi, ettei mies tai autoja maahantuonut yritys hyötynyt tästä syyttäjän haamukatsastukseksi kutsumasta toiminnasta rahallisesti.