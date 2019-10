Turun seutu

vaatii ehdotonta vankeusrangaistusta vuonna 1978 syntyneelle miehelle, jota syytetään Pöytyällä sijainneen Jehovan todistajien valtakunnansalin polttamisesta elokuun lopulla. Tapausta käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa torstaina.Syyttäjän mukaan mies kiipesi tikkaita pitkin rakennuksen välikatolle ja valeli sinne noin viisi litraa bensiiniä. Bensiiniä oli valeltu myös seinään ja takaovelle.Mies sytytti tulipalon mukanaan tuomalla sytyttimellä. Rakennus tuhoutui kokonaan, ja palosta aiheutui rakennuksen omistajalle, Jehovan todistajien Turun seurakunnalle, noin 130 000 euron vahinko. Syyttäjän mukaan teko oli omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa.– Tuleen sytytetyn rakennuksen välittömässä läheisyydessä on sijainnut metsää, useita ulkorakennuksia ja asuttu asuinkiinteistö noin 30 metrin päässä, syyttäjä sanoi.Kirjallisena todisteena oikeudenkäynnissä on muun muassa syytetyltä kotietsinnässä löytynyt kanisteri ja sytytin. Syyttäjän mukaan mies oli jäänyt paikalle varmistamaan, että rakennus oli varmasti syttynyt tuleen.Syyttäjän mukaan mies oli yrittänyt valtakunnansalin polttoa aiemminkin. Viittä päivää ennen rakennuksen tuhoutumista mies oli valellut bensiiniä muun muassa ilmalämpöpumpun päälle ja rakennuksen oveen ja sytyttänyt sen palamaan. Palo oli sammunut itsekseen mutta ehtinyt vaurioittaa ilmalämpöpumppua ja rakennusta.Vastaajaa syytetään myös kahdesta kotirauhan rikkomisesta ja pahoinpitelystä.Hän oli mennyt tämän vuoden keväällä kahdesti viikon välein samaan seurakuntaan kuuluvan miehen luokse. Asianomistaja kertoi, että vastaaja oli soittanut ovikelloa keskellä yötä. Hän oli päästänyt vastaajan sisään, ja miehet olivat jutelleet hetken aikaa.– Sitten puheet alkoivat mennä levottomiksi ja aggressiivisiksi, joten pyysin häntä lähtemään. Hän ehdotti painimista, johon en suostunut. Pyysin häntä uudelleen lähtemään, käsittelyssä todistanut asianomistaja kertoi.Asianomistaja oli lähtenyt kohti eteistä, kun vastaaja oli kiertänyt takaapäin käsivartensa hänen kaulansa ympäri ja lyönyt nyrkillä pään sivuun muutamia kertoja. Hän oli saanut vedettyä vastaajan ulos, jonka jälkeen tämä oli vielä lyönyt häntä nyrkillä naamaan. Nenästä oli vuotanut verta, ja asianomistaja oli käynyt näyttämässä vammojaan lääkärissä.Vastaaja oli yrittänyt tulla sisään myös viikkoa myöhemmin, mutta asianomistaja ei ollut päästänyt häntä sisään. Hän oli soittanut paikalle naapurinsa, joka oli rauhoitellut tilannetta. Asianomistaja oli lopulta soittanut poliisille ja mennyt toiseen paikkaan yöksi. Seuraavana päivänä hän oli havainnut vaurioita ulko-ovessa.Vastaaja myönsi käräjäoikeuden käsittelyssä syyllistyneensä rikoksiin. Syyttäjän ja puolustuksen välillä oli erilainen näkemys siitä, minkä arvoinen tuhoutunut kiinteistö oli. Seurakunta vaatii vastaajalta korvauksina 100 000 euroa kiinteistöstä ja 6 000 euroa purkukustannuksista. Puolustuksen mukaan kiinteistön arvo on arvioitu yläkanttiin.Syytetty mies on edelleen seurakunnan jäsen mutta jättäytynyt toiminnasta noin vuosi aiemmin. Hän oli kertonut kuulusteluissa, että seurakunnan jäsen oli puhunut hänestä pahaa ja levittänyt perättömiä tietoja. Hän koki tulleensa vainotuksi.Mies ei halunnut tulla kuulluksi käräjäoikeuden käsittelyssä.