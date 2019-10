Turun seutu

Varsinais-Suomen työttömyys aleni – taakse jäi ensi kertaa jopa pääkaupunkiseutu

Varsinais-Suomen

työttömyysaste on on ensi kertaa pienempi kuin Uudellamaalla, kertoo ELY-keskus. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 7,9 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä vuoden takaista pienempi.Työttömyysaste oli koko maassa syyskuun lopussa 8,6 prosenttia.Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta lähes kaikkien ELY-keskusten alueilla ja kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Ripeimmin työttömien määrä väheni Turunmaan saaristossa (-12 %), kun Loimaan seudulla ja Vakka-Suomessa työttömien määrä aleni kahdella prosentilla.ELY-keskuksen mukaan työttömyys vähenee kaikissa ikäluokissa ja koulutustaustasta riippumatta. Pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee lähes kaikissa alueen kunnissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt Varsinais-Suomessa kolmessa vuodessa 55 prosentilla eli 5 800 henkilöllä.Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 18 100 työtöntä työnhakijaa. Kuukautta aiemmin heitä oli 1 300 enemmän. Viime vuoden syyskuusta työttömien määrä väheni yhdeksällä prosentilla (1 700 henkilöllä) eli nopeammin kuin koko maassa (-3 %).ELY-keskus ennustaa työttömien määrän vähenevän edelleen lokakuussa.