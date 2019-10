Turun seutu

Kutsumaton vieras aiheuttaa päänvaivaa Gigantin varastossa Turussa

Gigantin varastoon pyrkivä varis on pitänyt Turun palomiehet kiireisinä.Pelastuslaitos sai aamulla hälytyksen eläimen pelastustehtävästä. Hälytyksen aiheutti Gigantin varastoon lentänyt varis.Palomiehet avasivat varaston ovet. Varis lähti omin avuin varastosta.Varis pyrki päivällä uudelleen Gigantin varastoon. Henkilökunta ei saanut varista häädettyä, vaan soitti palomiehet apuun.– Se on siellä ja se on korkea varasto. Varis on siellä jossain jääkaappien ja pakkausmateriaalien takana, pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille.Palomiesten on ollut hankala päästä varikseen käsiksi.– Ohjeistimme, että laittakaa ruokaa oviaukon suulle. Ehkä se sitten lähtee sieltä. Mutta siellä se edelleen on. Se näköjään työllistää meitä, ja vähän turhankin takia.