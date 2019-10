Turun seutu

Noin 20 työntekijää on sairastunut Turun telakalla pneumokokkibakteerin aiheuttamaan keuhkokuumeeseen

Suomessa vakavia tapauksia vuosittain 700-800

Noin kaksikymmentä telakkatyöntekijää on sairastunut Turussa vakavaan pneumokokkibakteerin aiheuttamaan keuhkokuumeeseen. Heitä on hoidettu Turun yliopistollisessa sairaalassa (Tyks) loppukesästä ja alkusyksyllä. Tyksin mukaan sairastuneet ovat työskennelleet rakenteilla olevan laivan viimeistelyvaiheessa.Sairastuneiden joukossa on eri ammattiryhmiä, eri kansallisuuksia ja eri yritysten työntekijöitä. Tapausten vuoksi Turun telakalla aloitetaan rokotukset ja tehostetaan käsihygieniaa.Pneumokokki aiheuttaa ylähengitysteiden infektioita sekä vakavia sairaalahoitoa vaativia tauteja, kuten aivokalvontulehduksia, keuhkokuumetta ja verenmyrkytyksiä. Pneumokokki ei yleensä aiheuta epidemioita.Tyksin tiedotteen mukaan arvellaan, että viimeistelyvaiheessa olevien laivojen olosuhteet, tupakointi ja suuri ihmismäärä lisäävät sairastumisriskiä.Suomessa todetaan vuosittain keskimäärin 700–800 vakavaa pneumokokkitapausta. Valtaosa sairastuneista on iäkkäitä tai heillä on altistavia perussairauksia.Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vastaavia tapauksia vuosittain 60–80. Tänä vuonna niitä on ilmoitettu 62.