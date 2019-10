Turun seutu

Syyte: alaikäiset pojat murtautuivat oma­koti­taloon Turussa – alkoi julma eläin­rääkkäys kepeillä ja sytytys­

vaatii ehdollisia vankeustuomioita ja valvontaa kahdelle alaikäiselle pojalle, joita syytetään törkeästä vahingonteon yrityksestä, törkeästä eläinsuojelurikoksesta, varkaudesta ja vahingonteosta. Toista syytetään kaikista neljästä, toista kahdesta jälkimmäisestä teosta. Kaikki on tehty alaikäisinä henkilöinä.Tapausta käsitellään parhaillaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.Toinen pojista oli syytteen mukaan tunkeutunut luvatta toisen, alle 15-vuotiaan pojan kanssa Naantalissa sijaitsevan tyhjillään olevan omakotitalon autotalliin.He kokosivat lattialle autotallissa ollutta tavaraa, kaatoivat palavaa nestettä kasan päälle ja sen läheisyydessä olleen puuhyllyn viereen ja sytyttivät tavarakasan palamaan. Kasan läheisyydessä oli runsaasti erilaista tavaraa ja palavaa nestettä sisältäviä pakkauksia.Sytytettyään palon autotallissa pojat olivat poistuneet asunnon puolelle rikkomalla talon etuoven ikkunalasin. Sisällä talossa he rikkoivat syyttäjän mukaan ikkunoita, saunan lauteita ja kaiteen sekä sotkivat paikkoja. He kasasivat kodinhoitohuoneen lattialle paperia sekä palavaa nestettä ja sytyttivät sen sitten palamaan.Pojat olivat talossa ollessaan löytäneet sieltä linnun. He löivät lintua kepillä, jolloin se putosi lattialle. Sen jälkeen he kaatoivat linnun päälle sytytysnestettä ja yrittivät polttaa sen elävältä linnun pyrkiessä pakoon. Sen jälkeen he löivät lintua useasti kepein ja muilla välineillä tappaen sen.Syyttäjän mukaan teko oli tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla. Linnun vahingoittamiseen tai tappamiseen ei ollut mitään syytä, ja sitä oli kidutettu ennen tappamista. Teko oli kokonaisuutena arvostellen törkeä.Vastaajien puuhat keskeytyivät ohikulkijan tullessa katsomaan rakennuksessa näkyvää liikettä ja hälyttäessä paikalle pelastuslaitoksen ja poliisin. Vastaajat poistuivat paikalta ennen viranomaisten saapumista.Pelastuslaitos joutui rikkomaan autotallin nosto-ovet päästäkseen sammuttamaan paloa. Myös kodinhoitohuoneen laatoituksen saumat jouduttiin uusimaan. Menettelystä aiheutui reilun 6 000 euron arvoinen vahinko.Syyttäjän mukaan menettelyllä aiheutettiin erittäin suuri taloudellisen vahingon vaara.Viikon päästä vahingonteosta molemmat vastaajat olivat yhdessä kolmannen, alle 15-vuotiaan henkilön kanssa anastaneet syytteen mukaan paikallisen purjehdusseuran toimistorakennuksesta sytytysnestepulloja. He murtautuivat sisään rikkomalla ikkunan.Tämän jälkeen he siirtyivät toimistorakennuksen läheisyydessä rannalla talvisäilytyksessä olevan moottoriveneen luo. He levittivät anastamaansa sytytysnestettä moottoriveneen päälle ja sytyttivät sen palamaan. He poistuivat hetken päästä paikalta.Ulkopuolinen henkilö havaitsi liekit kauempaa ja soitti hälytyskeskukseen. Moottorivene tuhoutui palossa lähes kokonaan, josta aiheutui asianomistajalle yli 7 000 euron suuruinen taloudellinen vahinko.Toinen vastaajista myönsi murron mutta kielsi aiheuttaneensa sisätilojen vahinkoja. Hän kertoi linnun löytyneen talosta kuolleena. Toinen vastaajista myönsi murron purjehdusseuran toimistoon mutta kielsi heidän varastaneen mitään. Toinen vastaajista myönsi teonkuvauksen mukaisen toiminnan. Molemmat kielsivät olleensa osallisina veneen polttamiseen.Tuomio tapauksesta annetaan myöhemmin.