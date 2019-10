Turun seutu

Syyttäjä: Turun ammatti­korkea­koulun työntekijä teki haamu­katsastuksia autoihin, joita ei ollut edes nähnyt

Syytetty: Liikenneturvallisuus ei vaarantunut

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa luettiin maanantaina syytteet Turun ammattikorkeakoulun työntekijälle, joka syyttäjän mukaan teki vuosien ajan haamukatsastuksia maahantuotuihin autoihin.Syytteet liittyvät autojen katsastuksiin, joita koulussa tehtiin osana ajoneuvo- ja insinööriopintoja. Syyttäjän mukaan ammattikorkeakoulussa vastuuasemassa ollut mies ei edes nähnyt kaikkia autoja, jotka väitti katsastaneensa. Esitutkinnassa mies syyttäjän mukaan myönsi tehneensä tällaisen ”haamukatsastuksen” noin 150 autoon.Syyttäjän mukaan toiminta jatkui vuodesta 2011 vuoteen 2018. Turun ammattikorkeakoulu on jo aiemmin myöntänyt, että maahantuontikatsastuksia oli tehty lakien vastaisesti. Sittemmin koulu lopetti katsastustoiminnan.Miestä syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä rekisterimerkintärikoksesta, joka liittyy miehen tekemiin katsastusilmoituksiin.Syyttäjän mukaan virka-aseman väärinkäyttämistä on pidettävä törkeänä, koska rikollinen toiminta jatkui pitkään ja sillä tavoiteltiin huomattavan suurta hyötyä. Syyttäjä laskee, että kaksi autoja maahantuonutta yritystä sai yhteensä liki 16 000 euron hyödyn miehen toiminnasta.Mies kiistää syytteet. Oikeudelle toimittamassaan ennakkovastauksessa hän myöntää hoitaneensa osan katsastuksista vain papereiden ja valokuvien perusteella. Hän kuitenkin kiistää, että hänen teoistaan olisi koitunut taloudellista hyötyä yrityksille.– (Syytetty) on ammattikorkeakoulun työntekijänä yksinomaan pyrkinyt edistämään katsastustoimintaa ja ainoa taloudellisesti hyötynyt taho on ollut ammattikorkeakoulu, vastauksessa sanotaan.Miehen vastauksen mukaan toiminta ei myöskään ollut haitallista tai vahingollista tai johtanut vaarallisessa kunnossa olevien ajoneuvojen käyttöön tieliikenteessä.– Käytännössä kyse on ollut uudehkoista käytetyistä ajoneuvoista, joiden osalta muulle kuin niiden identifioinnillle ei ole ollut tarvetta eikä laki ole muuta edellyttänyt eli kyse ei ole ollut määräaikaiskatsastuksen tarpeessa olevista ajoneuvoista, vastauksessa todetaan.Syyttäjä vaatii miehelle ehdollista vankeusrangaistusta sekä sakkoja.