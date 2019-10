Kakolan kuuluisassa vankilassa rakkaus roihusi – ex-vartija paljastaa, mihin työssään törmäsi: ”Saattoi sellissä tai suihkussa tapahtua”

Turun seutu

Kakolan kuuluisassa vankilassa rakkaus roihusi – ex-vartija paljastaa, mihin työssään törmäsi: ”Saattoi sellis

Kivenheiton

Katso yllä olevalta videolta esittelyä Kakolan vankilasta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy