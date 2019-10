Turun seutu

Mukava ilta yökerhossa sai karmean käänteen Turussa – mies raiskasi naisen WC-kopissa

Mukavasti sujunut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nainen

Varsinais-Suomen

ravintolailta päättyi karmealla tavalla, kun mies raiskasi samassa seurueessa iltaa viettäneen naisen.Rikos tapahtui turkulaisessa yökerhossa viime vuoden elokuussa. Uhri oli ollut viettämässä iltaa naisporukalla. Yksi seurueen naisista oli törmännyt tuttuun 38-vuotiaaseen mieheen, joka liittyi naisten seuraan.Uhri ja mies eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, mutta jossain vaiheessa he olivat päätyneet kahdestaan tanssimaan. Tämän jälkeen he olivat kävelleet yhdessä WC-tiloihin, joissa oli miehille ja naisille tarkoitettu yhteinen sisäänkäynti ja oleskelutila.Valvontakameratallenteelta näkyi, että mies meni edellä pitäen naista kädestä kiinni. Tallenteelta ei ollut havaittavissa, että tilanteessa olisi ollut pakottamista.Noin kymmenen minuuttia myöhemmin he tulivat ulos WC:n sisäänkäynnistä. Nainen korjaili mekkonsa asentoa. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa WC:n tapahtumista kuultiin kaksi erilaista versiota.kertoi, että mies oli työntänyt hänet edellään WC-koppiin, lukinnut oven ja raiskannut hänet takaapäin. Kerran nainen oli päässyt kääntymään ja yrittänyt tönäisemällä vastustaa miestä ja päästä tilanteesta pois siinä onnistumatta.Miehen mukaan koppiin meneminen oli tapahtunut yhteisymmärryksessä, eikä raiskausta ollut tapahtunut. Mies kertoi käyttäneensä tilanteessa sormiaan kahdesti, molemmilla kerroilla naisen halusta.Oikeudessa kuultiin todistajana uhrin ystävää. Tämä kertoi, että naisen palattua pöytään he olivat menneet ravintolan henkilökunnan puheille ja siirtyneet henkilökunnan osoittamaan paikkaan odottamaan poliisia. Nainen oli lähtenyt lopulta poliisin kyydillä päivystykseen. Kaksi muuta todistajaa kertoi nähneensä naisen itkevän henkilökunnan eristämässä tilassa.Toinen todistajista oli osoittanut miehen paikalle saapuneelle poliisipartiolle. Poliisit panivat miehen rautoihin, toimittivat Turun yliopistolliseen keskussairaalaan tutkimuksiin ja sieltä edelleen poliisin huostaan.Todistajat kertoivat illan olleen erittäin mukava ennen WC:n tapahtumia. Heidän mukaansa uhri oli tapahtuman jälkeen hyvin järkyttynyt.käräjäoikeus totesi uhrin kertoneen tapahtumista johdonmukaisesti ja uskottavasti. Uhri oli kertonut myös seikoista, joita voisi pitää syytettä vastaan puhuvina ja pohtinut omaa kyvyttömyyttään toimia tilanteessa toisin. Työterveyden ja kriisikeskuksen kirjaukset vastasivat asianomistajan ja todistajien kertomuksia.Sen sijaan syytetyn kertomus oli joiltain osin ristiriidassa muun todistelun kanssa. Mies väitti uhrin lähennelleen häntä voimakkaasti, mitä kukaan muu ei ollut illan aikana nähnyt. Mies ei myöskään osannut kertoa, miten hän ja nainen olivat päätyneet yhdessä WC-koppiin. Laboratoriotutkimuksissa vastaajan sukupuolielimestä oli löydetty uhrin DNA:ta.Käräjäoikeus katsoi tulleen näytetyksi, että sukupuoliyhteys tapahtui vasten asianomistajan tahtoa. Käräjäoikeuden arvion mukaan tilanteen yllätyksellisyys ja vastaajan tuttuus olivat myötävaikuttaneet asianomistajan lamaantumiseen tilanteessa.Käräjäoikeus tuomitsi miehen raiskauksesta vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen sekä 60 tunniksi yhdyskuntapalveluun. Hänet määrättiin korvaamaan uhrille psyykkisestä haitasta 2 000 euroa ja kärsimyksestä 2 800 euroa.Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeudesta.