Turun seutu

Äidin ruumis lahjoitettiin lääke­tieteelle – kahden vuoden kuluttua Pia-tytär soitti haudan vuoksi yliopistoll

Pääkaupunkiseudulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Hävinnyt tuhkana ilmaan”

asuvat siskokset Pia Litmo https://www.is.fi/haku/?query=pia+litmo ja Päivi Malmari https://www.is.fi/haku/?query=paivi+malmari kokivat viikon alussa järkytyksen, kun he olivat yhteydessä Turun yliopiston biolääketieteen laitokselle.Siskosten äidin ruumis oli toimitettu laitokselle noin kaksi vuotta sitten.– Äitini oli 30 vuotta sanonut, että haluaa kuoltuaan lahjoittaa ruumiinsa lääketieteelle. Helsingissä ei ollut tilaa, ja siksi hänen ruumiinsa päätyi Turkuun, Litmo kertoo Ilta-Sanomille.Maanantaina kuitenkin selvisi, että siskoksilla ei ole enää mitään, mitä laskea haudan lepoon.– Ennen kuin ruumis aikanaan luovutettiin, paikan päällä oli pieni siunaustilaisuus. Työntekijä täytti papereita, ja kerroimme, että meille täytyy ilmoittaa, kun äiti on tuhkattu. Hänet oli tarkoitus viedä Poriin veljensä kanssa samaan hautaan, koska se oli hänen viimeinen toiveensa.Siskoksille sanottiin, että ruumis voi olla laitoksen käytössä 1–2 vuotta. Kun kaksi vuotta alkoi tulla täyteen, he alkoivat miettiä, kuinka kauan asiassa oikein menee.– Ajattelin, että täytyy lähiaikoina alkaa kilpailuttaa hautakivikaiverruksia, Litmo kertoo.Sisko soitti laitokselle, josta kerrottiin, että äiti oli tuhkattu viime vuonna ja hänen tuhkansa oli siroteltu Turkuun Muistolehtoon.– Tämä ihminen, joka oli täyttänyt lomakkeen, myönsi, että oli unohtanut kirjata sinne, että omaisille ilmoitetaan asiasta ja luovutetaan tuhkat. Olimme järkyttyneitä.Eniten Litmoa suututtaa asiassa se, millaiseksi hän koki työntekijän asenteen.– Tämä ihminen oli todella töykeä. Siskoni puhui pitkästi hänen kanssaan ja sanoi, että kun ei edes anteeksipyyntöä kuulu. Sitten vasta hänelle sanottiin töykeästi anteeksi. Jossain vaiheessa tämä henkilö myös sanoi, että ”Enhän minä nyt tässä voi tuhkaksi muuttua”.Litmolle jäi tunne, että asiaa yritetään vähätellä ja lakaista maton alle.– Henkilö selitteli, että kun tietoja täytetään kynällä ja paperilla, tällaista voi tapahtua. Sitä en usko, etteikö heillä olisi jotain kirjaamisjärjestelmää.Koska tuhkia ei ole, äidillä ei ole myöskään hautaa. Litmon surun asiasta pystyy kuulemaan.– Ensin tuli reaktio, että eihän tällainen voi olla totta. Sitten tuli mielipaha. Olin ajatellut, että kun äidin nimi oli Orvokki https://www.is.fi/haku/?query=orvokki , olisin uurnanlaskussa laulanut Orvokkini tummasilmä ja laittanut mukaan orvokkikimpun. Nyt kaikki tällaiset on menneet. Ei voi viedä haudalle kynttilää eikä kukkia. Hän on kirjaimellisesti hävinnyt tuhkana ilmaan. Ei ole mitään, Litmo sanoo ääni murtuen.Litmo epäilee, että laitoksella ei ymmärretä, että kyseessä on jonkun omainen.– Ymmärrän, että kun he käsittelevät ruumiita päivittäin, ne ovat heille pelkkiä ruumiita. Mutta tuollaisessa työssä ei pitäisi unohtaa, että he ovat jonkun omaisia, Litmo miettii.– Aion tehdä valituksen ylimmälle johdolle, mutta ei mikään muuta tätä tilannetta enää.Litmo ja hänen siskonsa ovat edelleen todella järkyttyneitä tapahtuneesta.– Ei tällaista virhettä pitäisi tapahtua.Ilta-Sanomat tavoitti biolääketieteen laitoksen edustajan seuraavana päivänä.– Myönnämme, että tässä on tapahtunut meidän puoleltamme selkeä virhe. Tässä on kyse niin sanotusta inhimillisestä erehdyksestä, anatomian professori Juha Peltonen https://www.is.fi/haku/?query=juha+peltonen sanoo Ilta-Sanomille.Hän kertoo keskustelleensa omaisten kanssa puhelimessa noin 20 minuuttia.– Olen pyytänyt heiltä anteeksi tapahtunutta ja pahoitellut tilannetta suuresti. Sanoin, että meillä ei ole tekosyytä ja olemme tehneet virheen. Emme yritä peitellä tätä millään lailla.Peltosen mukaan virheen syy ei suoraan liity kirjausmenetelmään, joskin siinä on parantamisen varaa.– Nämä kirjataan käsin, mutta monet ruumiinluovutustestamenteista ovat vuosikymmenten takaa. On siis mahdotonta, että ne olisi alun perinkään viety atk-systeemiin. Pyrimme, että ne saataisiin digitalisoitua, jolloin hakutoiminnot ja muistutustoiminnot mahdollistuisivat paremmin. Toisaalta tällainen inhimillinen virhe olisi voinut sattua myös digitaalisessa systeemissä.Laitoksella on nyt käynnissä selvitys, miten tällaisen virheen tapahtuminen estetään jatkossa.– Olemme katsoneet peiliin pitkään ja selvitämme, että miten muutamme toimintatapaamme siten, että mahdollisuus tällaiseen virheeseen saadaan mahdollisimman pieneksi. Otamme tämän hyvin vakavasti, Peltonen sanoo.

Mitä keinot voisivat olla?

– Varmistamme, että kaikki asiat tulevat kirjattua. Tarvitaan laitosjohtoa ja yliopiston hallintopuolta mukaan, että varmistetaan sijaistaminen ja riittävä henkilökunta.

Virheen tekijän töykeys ei kaiketi ole se tapa, miten haluatte viestiä omaisten suuntaan?

– Ei missään nimessä. Se oli toinen asia, mitä pyysin anteeksi ja sanoin, että emme missään tapauksessa hyväksi tällaista kielenkäyttöä. Virheen tehneen henkilön työhistoria on ollut tähän asti moitteeton, ja hän on ymmärtänyt, ettei hänen viestintänsä ollut asianmukaista.Peltosen mukaan kyseessä on hyvin poikkeuksellinen erehdys.– Olen ollut näissä asioista vastuussa sekä Oulun että Turun yliopistossa vuodesta 1993 lähtien. Meille tulee kymmeniä ruumiinluovutustestamentteja vuosittain. Vastaavaa tapausta en muista.