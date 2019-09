Jopa sata autoilijaa kokoontui hurjastelemaan Turussa – useita onnettomuuksia, poliisi jakoi kymmeniä rangaistuksia

Turun seutu

Jopa sata autoilijaa kokoontui hurjastelemaan Turussa – useita onnettomuuksia, poliisi jakoi kymmeniä rangaist

Poliisi jakoi suuren määrän sanktioita Turun seudulla järjestetyssä autojen kokoontumisessa perjantaina. Lounais-Suomen poliisi oli saanut tapahtumasta ennakkoon vihjeen.Poliisin mukaan vastaavia kokoontumisia on ollut kesän aikana useita, ja niiden yhteydessä on ajettu törkeitä ylinopeuksia ja aiheutettu vakavia vaaratilanteita.– Kovat ylinopeudet, vaaralliset ohitukset sekä ”kuminpolttaminen” ovat olleet oleellinen osa kokoontumisia, poliisin tiedotteessa kerrotaan.Näkyvästä ja ennalta estävästä valvonnasta huolimatta poliisi kertoo antaneensa tapahtumassa 19 sakkoa ja kirjanneensa kuusi rikosilmoitusta törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista. Ajokieltoon poliisi määräsi 15 henkilöä. Lisäksi paikalta löytyi muutama ajo-oikeudeton kuljettaja.Kokoontumisen yhteydessä tapahtui useita onnettomuuksia, joista vakavimmassa poliisimoottoripyörää pakoon lähtenyt kuljettaja ajoi moottoritieltä ulos. Lisäksi tapahtumassa sattui ainakin peräänajo ja ketjukolari.Kokoontumiseen osallistui noin sata ajoneuvoa. Poliisille ei ollut tehty kokoontumisesta kokoontumislain mukaista ilmoitusta ja poliisi on aloittanut selvityksen kokoontumisen järjestäjän vastuusta.Poliisi kertoo jatkossakin panostavansa kyseisten tapahtumien valvontaan.