Työttömyys väheni Varsinais-Suomessa – vuodessa tapahtunut selkeä muutos

vähenee edelleen Varsinais-Suomessa. ELY-keskuksen mukaan alueen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 19 300 työtöntä työnhakijaa.Työttömien määrä alkaa vähentyä yleensä elokuun aikana, ja Varsinais-Suomessa muutos oli 3 300 henkilöä. Työttömien määrä väheni viime vuoden elokuusta kahdeksalla prosentilla (1 600 henkilöä) eli selvästi nopeammin kuin koko maassa, jossa työttömien määrä väheni neljällä prosentilla.Työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,5 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste on siis Varsinais-Suomessa pienempi kuin koko maassa, jossa se on 8,9 prosenttia.Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta lähes kaikkien ELY-keskusten alueilla. Samana aikana työttömyys väheni Varsinais-Suomessa kaikissa seutukunnissa. Ripeimmin työttömien määrä väheni Turunmaan saaristossa (-13 %), kun Loimaan seudulla työttömien määrä aleni neljällä prosentilla.Työttömyys vähenee kaikissa ikäluokissa ja koulutustaustasta riippumatta. Pitkäaikaistyöttömyys vähenee lähes kaikissa alueen kunnissa. Kolmessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on Varsinais-Suomessa vähentynyt 53 prosentilla eli 5 500 henkilöllä.