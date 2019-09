Turun seutu

Syyttäjä: Rahti­aluksen kapteeni sala­kuljetti Suomeen yli miljoona savuketta

Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta

palveluksessa rahtilaivan kapteenina työskennellyttä miestä syytetään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjän mukaan merikapteeni haali laivan kyytiin vuosina 2013–14 verovapaita savukkeita yhteensä yli miljoona kappaletta ja verovapaita alkoholijuomia yli 1 200 litraa myydäkseen nämä eteenpäin. Vältettyjen valmisteverojen ja arvonlisäveron määrä on syytteen mukaan yhteensä noin 229 000 euroa.Vastuuasemassa ollut mies toimi syyttäjän mukaan vastoin varustamon ohjeistuksia ja harjoitti rikollista toimintaa pitkään. Kapteeni oli oikeutettu huolehtimaan ja päättämään aluksen muonituksesta ja siinä tarkoituksessa alukselle tilattavista verovapaista tuotteista.Mies on epäiltynä rikosaikana seilannut lähinnä Suomen ja Saksan satamien välillä.Haastehakemuksessa kuvataan, että kapteeni hankki savukkeita ja alkoholia verottomasti muonitusliikkeiltä Saksasta, allekirjoitti lähetyslistat ja suoritti maksun käteisellä. Hän ei huolehtinut verovapaiden tuotteiden kirjanpidosta. Satamailmoituksissa ilmoittamatta jätettyjä verovapaita tuotteita ei ole myöhemmin laivaa tarkastettaessa sieltä löydetty.Syyttäjän mukaan kapteeni myi tammikuusta 2013 tammikuuhun 2015 tuotteita eteenpäin Turussa ja muilla paikkakunnilla Suomessa. Syyttäjä kuvailee savukkeiden ja alkoholijuomien välittämis- ja myyntitoimintaa laajaksi ja katsoo, että kapteeni on ollut toiminnastaan verovelvollinen.Syyttäjä vaatii kapteenille vähintään kahden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Rikoksella on syyttäjän mukaan tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, se on tehty erityisen suunnitelmallisesti ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Syyttäjä vaatii, että mies tuomitaan menettämään valtiolle rikoshyötynä saatu noin 115 000 euroa.Tulli on aiemmin kertonut, että kyseinen virolaiskapteeni toi epäilyjen mukaan Saksasta verottomasti savukkeita ja alkoholia lähes 50:llä eri kerralla.