Turun seutu

Airiston veneturma: isoa venettä ajoi omistaja – vauhtia jopa 25 solmua









Airistolla sattui elokuussa traaginen veneturma, joka vaati kahden ihmisen hengen. Onnettomuudessa viisitoistametrinen moottorivene rysähti kovaa kahdeksanmetrisen purjeveneen kylkeen.Poliisi on saanut tapahtumien kulun pääpiirteissään selväksi. Pienempi vene kulki Airistolla Turusta etelään, ja kulki törmäyshetkellä Airiston eteläpäässä väylän suuntaisesti koillisesta lounaaseen.Suurempi vene lähestyi väylää pitkin Airiston matkailukeskuksesta. Se kulki länteen.Pienempi vene kulki ennen törmäystä noin kuuden solmun nopeutta. Suuremman veneen nopeus on ollut 23–25 solmua.Isompaa venettä ajoi veneen omistaja, 1967 syntynyt mies. Kyydissä oli lisäksi hänen vaimonsa, 1968 syntynyt nainen. Kumpikaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.Pienempää venettä ajoi toinen veneen omistajista, vuonna 1974 syntynyt nainen. Kyydissä oli lisäksi 1970 syntynyt nainen ja kaksi 2000-luvulla syntynyttä tyttöä, jotka loukkaantuivat lievästi.Pienemmässä veneessä olivat myös 1969 ja 1973 syntyneet veljekset. Molemmat kuolivat onnettomuudessa.Molemmissa veneissä oli vuosikymmenten kokemus vesillä liikkumisesta. Poliisille on yhä epäselvää, miksi kumpikaan osapuoli ei havainnut toistaan ajoissa.