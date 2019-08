Entistä jäsentä epäillään Jehovan todistajien valtakunnansalin tuhopoltosta – epäilty kertoi motiiviksi pahat puheet

Turun seutu

Entistä jäsentä epäillään Jehovan todistajien valtakunnansalin tuhopoltosta – epäilty kertoi motiiviksi pahat

perjantaina kiinni ottama henkilö on vangittu tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä.Mieshenkilöä epäillään törkeästä tuhotyöstä ja törkeän tuhotyön yrityksestä. Epäilty on myöntänyt teot kuulusteluissa.Miehen epäillään sytyttäneen palamaan Jehovan todistajien valtakunnansalin Pöytyän Pyhäjärvellä perjantaina. Rakennus tuhoutui palossa täysin, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Samaa rakennusta yritettiin sytyttää jo edellisen viikon lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.Epäilty on euralainen keski-ikäinen mies, joka on ollut seurakunnan jäsen mutta eronnut toiminnasta joitakin vuosia sitten. Epäilty ei ole kohdistanut uhkailua suoraan seurakuntaa kohtaan, mutta toinen seurakunnan jäsen on joutunut jonkinasteisen vainoamisen kohteeksi. Miestä epäillään myös seurakunnan jäseneen kohdistuneesta pahoinpitelystä.Epäilty on kertonut teolleen motiiviksi sen, että seurakunnan jäsen on puhunut hänestä pahaa ja levitellyt hänestä perättömiä tietoja. Palon sytyttäminen liittyi vangitun kertoman mukaan näihin seikkoihin, eikä se ollut suoraan kohdistunut seurakuntaa tai sen toimintaa vastaan.Poliisi pääsi epäillyn jäljille, kun pahoinpitelyn uhriksi joutunut seurakunnan jäsen otti poliisiin yhteyttä. Poliisi otti epäillyn kiinni, ja kuulusteluissa tämä myönsi teon sekä kertoi yksityiskohtaisesti, miten teko oli tehty. Epäilty oli käyttänyt rakennuksen sytyttämiseen palavaa nestettä. Rakennus tuhoutui palossa korjauskelvottomaksi.Artikkelia korjattu 27.8.2019 kello 13.13. Poliisi täsmensi epäillyn olevan euralainen, eikä siis kotoisin Loimaan seudulta.