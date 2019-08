Juhani Tammisen ärähdys tuotti tulosta: luvaton vene häipyi – laiturissa yhä toinen vitsaus: ”Yököttää tuollainen”

Turun seutu

Juhani Tammisen ärähdys tuotti tulosta: luvaton vene häipyi – laiturissa yhä toinen vitsaus: ”Yököttää tuollai

Kiekkolegenda Juhani ”Tami” Tammisenhttps://www.is.fi/haku/?query=juhani+%E2%80%9Dtami%E2%80%9D+tammisen suuttuminen heinäkuun alussa sai pyörät pyörimään.



Tamin ja hänen naapuriensa ylläpitämään venelaituriin Turun Moikoisissa oli tuolloin ilmestynyt luvaton soutuvene telineineen. Tamminen ei hyväksynyt luvatonta vierasta, vaan antoi tulikivenkatkuisen palautteen veneen omistajalle.



– Laituri rakennettiin 90-luvun loppupuolella. Idea oli minun, minä hoidin luvat kaupungilta ja keräsin jengin, ja sitten oli toinen kaveri, jonka kanssa rakennutettiin se. Meitä on tässä kuusi, ja jokainen meistä maksaa tästä vuokraa, Tamminen kertoo.



– Ensin hän näkee hirveän maansiirtoduunin, sitten vetää tällaisen s-nan kelkan tuohon, sitten hirttää sen tähän näin, a) ilmoittamatta kellekään, b) maksamatta kenellekään, hän puhisi.



Tamminen oli lähettänyt asiasta viestejä veneen omistajalle aiemminkin – tuloksetta. Mediahuomion jälkeen asia sai kuitenkin Tamin toivoman sysäyksen.



– Se vene lähti viikon viiveellä sieltä, kun korotettiin ääntä. Ehkä se kuuluisa julkinen paine sai värähtämään, mökillään puhelimeen vastannut Tamminen vahvistaa Ilta-Sanomille.



Tarina ei ole silti saanut ainakaan toistaiseksi onnellista loppua. Veneen teline on edelleen paikallaan kuusipaikkaisen laiturin kyljessä.



– Se hänen kullannuppunsa on saatu helvettiin sieltä, mutta oleellinen asia, joka raiskaa koko jutun, on se kelkka. Jos se olisi hieman helpommin siirrettävissä, olisin itse hinannut sen sieltä jo ajat sitten keskelle Hirvensalon aukkoa. Mutta se on niin lujaa kiinni, joten laitoin viestiä, että viekää nyt muukin kuin se kuuraketti pois, Tamminen puhisee.











Viesti ei saanut veneen omistajaa reagoimaan asiaan.



– Vastauksen näet siinä, kun teline on siellä edelleen. Minua suoraan sanottuna yököttää tuollainen sooloilu. Sitten, kun joudutaan kuseen, jätetään homma puolitiehen.



Ilta-Sanomien heinäkuussa tavoittama veneen omistaja ei halunnut tuolloin kommentoida asiaa. Myös se saa Tammisen kiukkuiseksi.



– Tällaiset tyypit kieltäytyvät kommentoimasta mutta ottavat silti oikeuden omiin käsiin. Jos käännetään toisin päin, ja minä olisin tehnyt saman asian, en voisi kieltäytyä kommentoimasta, koska uutisointi vain yltyisi siitä.



Tami on viettänyt kesän pääasiassa mökillään Airistossa. Syksyn tullen kiekkoleijona tuonee veneensä takaisin kotilaituriin, ja hänellä on enemmän aikaa paneutua luvattoman telineen poistoprosessiin. Veneen omistajalle hänellä on lyhyt ja ytimekäs viesti.



– Jos olisi minun pelaajiani, laittaisin punnertamaan joka aamu sata kertaa paljain käsin puhtaalla jäällä.